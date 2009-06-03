Ученые призывают Минобразования не заменять изучение истории Украины в высшей школе историей украинской культуры

Киев. 3 июня. УНИАН. Отечественные ученые-историки призывают Министерство образования и науки отказаться от намерений заменить изучение истории Украины в высших учебных заведениях курсом “История украинской культуры”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Украины и зарубежных стран Киевского национального лингвистического университета Юрий ТЕРЕЩЕНКО.

По его словам, изучение полноценного курса отечественной истории в вузах является для современной молодежи едва ли не единственным источником адекватных представлений об историческом прошлом украинского народа, а его ликвидация нанесет серьезный вред нашей государственности.

Профессор напомнил, что во времена СССР историю Украины вообще не изучали, вместо этого был полноценный курс истории КПСС, благодаря которому удавалось воспитывать молодежь в нужных правящему тогда режиму мировоззренческих традициях. “Украинское государство, к сожалению, не поняло этой роли изучения истории”, - добавил он.

Отдельно Ю.ТЕРЕЩЕНКО обратил внимание на поспешность, с которой Минобразования стремится ввести нововведение уже со следующего учебного года. Он подчеркнул, что сегодня нет ни учебников, ни программ, ни подготовленных специалистов для изучения истории украинской культуры.

Профессор кафедры архивоведения и специальных отраслей исторической науки КНУ имени Т.Шевченко Ярослав КАЛАКУРА, со своей стороны, опроверг утверждение об отсутствии необходимости в изучении истории Украины в вузах в связи с якобы достаточным уровнем знаний, получаемых студентами в средних учебных заведениях.

Он подчеркнул, что среднее образование изучает историю отдельных событий, исторические даты, часто не связанные между собой. В то же время в высшей школе применяется проблемно-концептуальный подход изложения исторического процесса, при котором студенты осмысливают события в комплексе, оценивают их и формируют собственное понимание прошлого.

Я.КАЛАКУРА отметил, что сегодня, когда общество расколото в результате разной трактовки совместного исторического прошлого, отмена изучения истории Украины в вузах может стать фатальной ошибкой. Он обратил внимание на Российскую Федерацию, где принято решение о создании на государственном уровне комиссии по защите исторического прошлого, подчеркнув, что такими своими решениями МОН “фактически ликвидирует” историю собственной страны.

Доктор филологических наук, заведующий кафедрой украинского языка НАУКМА Лариса МАСЕНКО обратила внимание на отсутствие самой концепции украинской культуры и научной базы культурологии, без которых невозможно изучение истории украинской культуры как таковой. При этом, сказала она, в рамках истории Украины изучаются также история искусства, литературы и тому подобное, то есть того, чем МОН намерен наполнить новый курс.

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории НАУКМА Юрий МИЦИК отметил, что в большинстве развитых стран мира история государства является обязательным предметом в вузах, поскольку ее изучение позволяет передавать молодежи опыт прошлых поколений. По его мнению, в рамках курса истории украинской культуры становится непонятным, каким образом студентам рассказывать о Голодоморе 1932-33 годов, гетмане Мазепе, ОУН-УПА и тому подобное.

За годы Независимости, подчеркнул Ю.МИЦИК, наработаны методики преподавания истории Украины, научная база, учебники, а введение нового курса потребует определенного времени для подготовки его полноценного изучения, в том числе и преподавателям, поскольку предметы существенно отличаются. По его словам, “нельзя заставить футболиста играть в регби – хотя бегают и там, и там, игра совершенно другая”.

Кроме того, по словам ученых, руководство Минобразования несмотря на обещания не провело консультаций со специалистами перед принятием решения о замене изучения истории в высшей школе.

В связи с этим, ученые-историки создали инициативную группу и написали открытое письмо против замены в системе высшего образования курса истории Украины курсом изучения истории украинской культуры к руководству государства за подписью многих своих коллег из всех регионов Украины. Письмо направлено Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и Председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, а также копия – министру образования Ивану ВАКАРЧУКУ.

Ученые считают, что пока соответствующего приказа министра нет, ситуацию можно изменить. По их убеждению, целесообразно внести изменения в программы изучения истории Украины в вузах, но не отменять полностью весь курс.

Как сообщалось, на расширенной итоговой коллегии МОН 2 апреля И.ВАКАРЧУК выступил с докладом, в котором указал на целесообразность замены “узко направленного” обязательного в вузах курса “История Украины” курсом “История украинской культуры”. При этом он заметил, что под словом “культура” следует понимать не только художественную деятельность или литературное творчество, но и культуру политическую, религиозную, военную и научную.