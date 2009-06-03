Президент может остановить процесс внесения изменений в Конституцию путем роспуска парламента - эксперт

Киев. 3 июня. УНИАН. Политолог Александр ПАЛИЙ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может остановить процесс внесения изменений в Конституцию путем роспуска Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам А.ПАЛИЯ, на сегодня в Украине существует угроза демонтажа демократии.

Эксперт призвал общественность не верить в демагогические заявления инициаторов создания коалиции между БЮТ и Партией регионов об объединении элит, необходимость объединения общества и тому подобное. «Это ложь, которая не имеет под собой никакого основания», - сказал А.ПАЛИЙ.

По его словам, единственной настоящей целью этих процессов является узурпация власти двумя вышеупомянутыми политическими силами.

Вместе с тем политолог напомнил, что, по Конституции Украины, единственным источником власти в государстве является народ, и ни один государственный институт не может узурпировать власть. Потому, по его убеждению, любые действия государственных органов по ограничению прав граждан и изменению конституционного строя являются незаконными.

А.ПАЛИЙ подчеркнул, что народ не давал права парламенту, в частности, продлевать свои полномочия, а также менять процедуру избрания Президента.

По словам А.ПАЛИЯ, Президент должен самым решительным образом отреагировать на сложившуюся ситуацию. Он отметил, что в своем распоряжении Президент имеет много методов, чтобы предотвратить незаконное изменение конституционного строя. Одним из них политолог назвал право Президента издать указ о роспуске Верховной Рады.

А.ПАЛИЙ отметил, что независимо от того, будет ли такое решение обоснованным, указ будет действовать до тех пор, пока его не отменит Конституционный Суд.

Как сказал эксперт, на это будет нужно один-два месяца, но этого времени будет достаточно, чтобы сорвать процесс внесения незаконных изменений в Конституцию Украины.

А.ПАЛИЙ добавил, что если депутаты не согласятся с таким решением Президента, то поставят себя вне закона, и к ним могут быть применены соответствующие санкции.