Черноморские курорты на POGODA.ukr.net

Тем, кто собирается в отпуск, POGODA.ukr.net предоставляет информацию о погоде на черноморских курортах.

Теперь в зоне покрытия POGODA.ukr.net - черноморские курортные города Украины, России, Турции, Болгарии и Румынии с описанием погодных условий на ближайшие три, пять и семь дней.

Те, кто любят загорать, нырять и плавать, узнают температуру воздуха, воды и возможные осадки, уровень давления и влажности. Желающим походить под парусом на украинском черноморском побережье пригодятся данные о высоте волн и видимости в сторону моря. Фотолюбители, да и не только они, наверняка оценят информацию о закатах и рассветах: можно будет не только успеть насладиться великолепным зрелищем, но и сделать несколько хороших кадров.

Узнать погоду на черноморских курортах очень просто. Нужно зайти в раздел «Черное море» на POGODA.ukr.net, где представлена карта украинского, российского, турецкого, болгарского и румынского черноморского побережий. И дальше навести курсор на интересующий курортный город.

Информация о погодных условиях поставляется с метеостанций Гидрометцентров Украины, России и стран, территория которых омывается Черным морем. Так что будьте уверены, что полученные данные о погоде на Черном море достоверны.