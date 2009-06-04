Эксперт считает, что руководство России не заинтересовано в объединении Партии регионов и БЮТ

Киев. 4 июня. УНИАН. Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что руководство Российской Федерации не заинтересовано в создании в украинском парламенте коалиции Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов.

Такое мнение он выразил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя сообщение о якобы заинтересованности и содействии Москвы в создании нового большинства в Верховной Раде.

Эксперт, в частности, обратил внимание на внешний фон, на котором происходят дискуссии об объединения отечественных политических элит.

По его словам, “через несколько недель на нас надвигается новая газовая война (с Россией - УНИАН)”.

При этом В.НЕБОЖЕНКО отметил, что не знает, каким образом усиление жесткости позиции российского руководства связано с попытками консолидации украинской элиты.

“Когда мне говорят, что Москва заинтересована в этом союзе (БЮТ и Партии регионов - УНИАН), то Москва никогда, за последние 300 лет, не была заинтересована в каком-либо сговоре или договоренности украинских элит. Никогда”, - подчеркнул В.НЕБОЖЕНКО.