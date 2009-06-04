Тягнибок призывает украинцев к акциям протеста в случае создания коалиции БЮТ и Партии регионов

Киев. 4 июня. УНИАН. Лидер всеукраинского объединения “Свобода” Олег ТЯГНИБОК призывает украинцев выйти на акции протеста в случае создания коалиции БЮТ и Партии регионов.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам О.ТЯГНИБОКА, “олигархические кланы, удерживающие наибольшие фракции в Верховной Раде, – Партия регионов и БЮТ – намерены официально оформить свой союз”. При этом, отметил он, “этот заговор прикрывается небылицами о героической борьбе с кризисом, пылким желанием объединить страну и потребность стабильности”. Однако, по словам лидера ВО “Свобода”, “настоящая цель этого антиукраинского мятежа – окончательная “прихватизация” власти именно теми группировками, которые и привели страну к невиданному кризису”.

О.ТЯГНИБОК подчеркнул, что ВО “Свобода” призывает украинцев “дать решительный отпор мятежникам”.

“Мы берем на себя политическую ответственность, чтобы вывести людей на улицу и протестовать”, – заявил он.

О.ТЯГНИБОК заметил, что в нынешней ситуации ВО “Свобода” требует роспуска парламента и проведения новых досрочных выборов.

Также объединение выступает за проведение всеукраинского референдума, на который должны быть вынесены вопросы о форме правления в Украине (президентская, смешанная или парламентская республика) и о проведении люстрации.

Лидер ВО “Свобода” также обратился к местным советам с призывом дать адекватный ответ на действия БЮТ и Партии регионов.