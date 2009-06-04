Эксперты подвергают сомнению намерения Ющенко досрочно уйти с поста Президента

Киев. 4 июня. УНИАН. Политические эксперты считают, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ни при каких обстоятельствах досрочно не сложит с себя полномочия главы государства.

Такое мнение они выразили сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Прогнозы и ожидания экспертов относительно образования большой коалиции”.

Так, президент Украинского центра геополитических и национальных стратегий Василий БАЗИВ считает, что в случае объявления об объединении Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов в широкую коалицию для Президента лучше всего было бы “выступить на Первом национальном, сказать об угрозе демократии и уйти без позора”. Однако, по его мнению, В.ЮЩЕНКО не готов так поступить и досрочно сложить полномочия главы государства.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО, со своей стороны, отметил, что, оставив сейчас пост Президента, В.ЮЩЕНКО “не будет активным игроком и не сможет противодействовать процессу”.

По его словам, "ЮЩЕНКО сейчас очень слабый Президент”, но он имеет достаточно рычагов влияния на ситуацию для того, чтобы предотвратить создание широкой коалиции БЮТ и Партии регионов.

По мнению директора социологической службы «Украинский барометр» Виктора НЕБОЖЕНКО, сама идея широкой коалиции БЮТ и Партии регионов связана непосредственно с личностью нынешнего Президента В.ЮЩЕНКО. “Если бы у него сейчас было 15-17% (доверия граждан - УНИАН), ни о какой коалиции, ни о каком предательстве вообще не было бы речи. Он сам своими руками все сделал”, - отметил эксперт.