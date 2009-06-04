Адвокат двух днепропетровцев, пожизненно осужденных за убийство 21 человека, заявляет о сфабрикованном деле

Киев. 4 июня. УНИАН. Александр ПЛАХОТНЮК, адвокат двух днепропетровцев, пожизненно осужденных за убийство 21 человека, заявляет, что это дело было сфабриковано.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Адвокат напомнил, что в соответствии с законами, все сомнительные эпизоды по уголовным делам трактуются в пользу обвиняемых. В то же время, заявил он, по этому конкретному делу «что ни доказательство вины – то сомнение».

В подтверждение своих слов А.ПЛАХОТНЮК отметил, что по этому делу есть целый ряд документов и свидетельств, которые, в соответствии с указанной на них датой, были составлены до задержания осужденных лиц или даже еще до совершения преступления.

По словам адвоката, в ответ на его замечания об этом работники правоохранительных органов либо молчали, либо говорили, что это обычные ошибки.

В то же время А.ПЛАХОТНЮК убежден, что количество и серьезность таких неточностей свидетельствует о том, что это не несознательные ошибки, а целеустремленные фальсификации с целью обвинить в преступлении невинных людей.

Адвокат заявил, что все обвинения следствия в совершении тяжких преступлений основываются лишь на свидетельствах самих осужденных, а практически все доказательства их вины являются фальсифицированными.

По его словам, оба осужденных после задержания были доставлены в изолятор временного содержания, где сотрудники милиции и «выбивали» из них свидетельства своей вины. При этом адвокат отметил, что осужденные находились в ИВС три недели вместо разрешенных законом трех дней. В частности, сказал А.ПЛАХОТНЮК, через три дня после задержания суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, однако, в нарушение закона, задержанных отвезли не в СИЗО, а опять в ИВС, где держали еще 18 дней.

Адвокат, а также присутствующие на пресс-конференции родители осужденных убеждены, что дело является сфабрикованным, а настоящие убийцы до сих пор находятся на свободе.

Они заявили, что правозащитники и даже сами пострадавшие, оставшиеся в живых, инициируют возбуждение уголовного дела по тем эпизодам, которые были изъяты из дела. Родители надеются, что это поможет выявить и привлечь к ответственности настоящих преступников.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля судебная коллегия Днепропетровского апелляционного суда вынесла приговор 20-летним Игорю СУПРУНЮКУ и Виктору САЕНКО, признанными виновными в убийстве 21 человека, и осудила их к пожизненному заключению.

Суд доказал, что злоумышленники в течение 2007 года совместно убили на территории Днепропетровской области 18 людей – женщин, подростков, людей преклонного возраста.

Судебным следствием также доказано, что И.СУПРУНЮК еще три человека убил сам. Кроме того, оба злоумышленника признаны виновными в разбойных нападениях и жестоком обращении с животными.

Третий сообщник названных злоумышленников – Александр ГАНЖА – признан виновным в разбойных нападениях на людей и осужден к девяти годам лишения свободы.

Судебная коллегия квалифицировала И.СУПРУНЮКА и В.САЕНКО «как серийных убийц», основным мотивом которых было агрессивное стремление самоутвердиться любой ценой и перебороть собственный страх. Доказательством для такого доминирующего мотива совершения преступлений являются фотографии и видео сцен убийства на мобильных телефонах. Файлы с этими сценами следствие изъяло в персональных компьютерах серийных убийц.