«Газета по-киевски» победила сразу в двух номинациях в ежегодном открытом международном конкурсе «Газетный дизайн - 2008»

«Газета по-киевски», ведущее издание в Национальной сети городских газет, завоевала бронзу в номинации «Лучшая первая полоса» и Знак отличия в номинации «Лучшее использование документальных фото» в ежегодном международном конкурсе «Газетный дизайн - 2008» (Москва).

Приятно, что победа совпала со своеобразной датой – 3 июня вышел юбилейный, 1500 номер «Газеты по-киевски».

Еще одно украинское издание – львовский «Інформатор» – получило Знак отличия в номинации «Лучший газетный дизайн».

Свои работы на конкурс «Газетный дизайн - 2008» подали 48 газет из разных регионов России, Украины, Беларуси и Казахстана. В состав жюри вошли известные специалисты в области газетного дизайна Дейл Грин (The National Post, Канада), Марко Греко (Expresso, Португалия), Иван Анишев («Деловой Петербург», Россия). Судьи присудили 56 наград. Среди них - 4 золотых, 11 серебряных, 16 бронзовых, 23 отличия, 1 специальный приз жюри, и одна «фишка». Их разделили между собой 19 газет.

«Газетный дизайн» – ежегодный открытый международный конкурс. Работы оцениваются в семи номинациях: лучший газетный дизайн, лучшее оформление первой полосы, лучший информационный пакет, лучшее использование документальных фотографий, лучшее использование недокументальных иллюстраций, инфографика, редизайн.

«Газета по-киевски» - ведущий проект Национальной сети городских газет (ООО «Издательство ПрессЦЕНТР»), в которую также входят: «Газета нашего района» (Киев), «Газета по-днепровски», «Газета по-харьковски», «Газета по-одесски», «Газета по-львівськи», «Газета по-донецки». Общенациональный тираж за неделю – 835 000 экз.

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