Киев. 5 июня. УНИАН. Народное объединение “Щит” заявляет, что очистило центр Киева от “кучки политических маргиналов”. Об этом шла речь на пресс-конференции активистов общественной организации НО “Щит”, которая состоялась сегодня в УНИАН.

“Наши активисты решили вопрос о спасении исторического центра столицы от дальнейших разрушений в результате деятельности кучки политических маргиналов. Майдан Незалежности абсолютно правовыми методами был очищен от незаконно установленных палаток, которые служили, главным образом, для пьянства, употребления наркотических средств и были центром нарушения общественного порядка”, - отметил председатель НО “Щит” Александр ЕМЧУК.

Он сообщил, что организация получила заключение экспертизы состояния историко-архитектурного комплекса “Майдан Незалежности”. “Экспертиза Главного управления охраны культурного наследия Киева установила, что политические наемники разрушили покрытие Майдана, испортили элементы памятников истории, лестницу и гранитное покрытие парапетов”, - сообщил А.ЕМЧУК.

Представители “Щита” сообщили, что объектом его интересов является защита прав киевлян на безопасную и комфортную среду жизни. “Поэтому мы будем продолжать борьбу с вандальным использованием историко-культурного центра столицы искусственными представителями таких же искусственных организаций. Мы будем следить за правопорядком на улицах Киева путем общественного патрулирования”, - отметил активист организации Виктор СМАЛИЙ. В то же время, он отметил, что правоохранительные органы пока не поддержали инициативу “Щита” помочь милиции совместно патрулировать улицы столицы.

Среди других инициатив активисты организации заявили об осуществлении контроля над запретом на продажу алкоголя, табачных изделий и игорных заведений возле школ и в других местах пребывания молодежи.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в 5 часов утра около сотни человек в камуфляжной форме напали на палаточный городок общественной инициативы “Геть усіх!” на Майдане Незалежности в Киеве. По информации пресс-службы инициативы, в результате погрома были избиты активисты, которые находились на палатках, и разрушены палатки.

21 марта начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА заявил, что к погрому палаточного городка “Геть усіх!” причастно общественное объединение «Щит».

23 марта председатель объединения “Щит” А.ЕМЧУК признал участие активистов объединения в конфликте с участниками акции “Геть усіх!”, который произошел 20 марта в Киеве на Майдане Незалежности. После пресс-конференции сотрудники милиции задержали А.ЕМЧУКА, его допросили и отпустили.

25 мая с.г. начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве В.ЯРЕМА сообщил о решении столичной мэрии от 21 мая этого года, согласно которому, на Майдане Незалежности в столице и вблизи учебных заведений запрещено установление любых малых агитационных архитектурных форм. По его словам, инициаторами принятия такого решения была не только Киевская городская государственная администрация, но и столичная милиция. По словам В.ЯРЕМЫ, в результате установления политическими или общественными организациями малых архитектурных форм портится внешний вид центра Киева, а также это способствует распространению антисанитарии.