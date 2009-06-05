В нынешней критической ситуации в стране большая коалиция должна быть создана максимально быстро – политологи

Киев. 5 июня. УНИАН. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что в условиях нынешней критической ситуации в стране большую коалицию в парламенте необходимо создавать как можно быстрее.

Такое мнение М.ПОГРЕБИНСКИЙ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Такую большую коалицию необходимо создавать на протяжении недели. Времени уже нет», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

По его мнению, приступив к переговорам о создании большой коалиции в парламенте, политические силы «делают шаг от пропасти, в которой оказалась страна».

«Это единственная возможность для Украины определить и идентифицировать украинский национальный интерес, поскольку любой иной вариант означал бы попытку навязать одноцветную коалицию, допустим оранжевых или посторанжевых сил, или наоборот, антиоранжевой коалиции. Для того чтобы Украина имела перспективу как страна, она должна выработать национальный интерес в интересах всего или, по возможности, большей части украинского общества», - считает политолог.

Кроме того, М.ПОГРЕБИНСКИЙ убежден, что новая политическая система должна быть сконструирована таким образом, чтобы принуждать крупные политические силы к компромиссам.

«Такая политическая система может быть только в парламентском варианте. Нужно, чтобы легально политические силы, представляющие разные части страны, нашли компромиссные решения по ключевым вопросам внутренней и внешней политики. Я убежден, что это возможно. Насколько это удастся нашим героям, трудно сказать. Но они сделали или делают шаг в направлении от пропасти, перед которой сегодня оказалась страна», - пояснил он.

«Страна сегодня находится в суперкритическом положении - мы не только не вышли из экономического кризиса, мы постоянно углубляем политический кризис, в котором находится наша страна, полностью дискредитировав власть, которая не в состоянии говорить одним голосом ни внутри, ни за рубежом. Это суперкритическое положение, из которого нужно выходить, а не рассуждать о том, как было бы идеально, правильно и демократично. Нет сейчас возможности и времени. Надо сейчас дать шанс нашим политическим силам», - отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Политолог считает «бессовестным» поведением попытки помешать консолидации крупнейших политических сил.

«Это бессовестно, и продиктовано исключительно только шкурным интересом, полностью дискредитировавшим себя Президента страны Виктора ЮЩЕНКО, шкурным интересом игроков, которые понимают, что им ничего не светит, если «большие» договорятся», - добавил он.

В свою очередь, директор PR-группы POLITTECH Тарас БЕРЕЗОВЕЦ отметил, что основной для создания большой коалиции в парламенте должна стать не только конституционная, но и экономическая программа, поскольку в сентябре-октябре ожидается новая волна мирового кризиса.

«В таком случае, основой создания большой коалиции, конечно, должна стать экономическая программа. Но и без изменения политической среды с помощью внесения конституционных изменений создавать такую коалицию не имеет смысла», - сказал он.