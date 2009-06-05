Парламент преодолеет вето Президента на закон о запрете игорного бизнеса на следующей неделе - БЮТ

Киев. 5 июня. УНИАН. Народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО уверен, что вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на закон о запрете игорного бизнеса в Украине будет преодолено на следующей неделе. Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Вы знаете, что вето Президента будет преодолено. Этот вопрос будет первым в повестке дня в Верховной Раде на следующей неделе», - подчеркнул депутат.

По словам В.ПИСАРЕНКО, в Украине после преодоления вето на данный закон будут созданы зоны для игорного бизнеса, в основном в депрессивных регионах, в частности это могут быть территории Донбасса, западные границы Украины и степные территории. Всего, по предположению В. ПИСАРЕНКО, будет создано до 4 игорных зон.

В то же время депутат не исключает возможности создания единой игорной зоны на территории Чернобыльской спецзоны.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2009 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент Украины В.ЮЩЕНКО ветровал закон и предлагает парламенту доработать его с целью реального запрещения этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

Ранее В.ЮЩЕНКО отмечал, что принятый Верховной Радой закон не решает проблем в этой сфере, и пообещал, что проведет по этому поводу дополнительные консультации со специалистами. Президент подчеркивал, что, по своим внутренним убеждениям, готов его подписать, хотя «закон унизителен и отодвигает нас от решения сути вопроса».

ВР приняла закон о запрете игорного бизнеса после того, как в Днепропетровске 7 мая в помещении зала игровых автоматов произошел пожар, в результате которого погибли девять и травмированы 11 человек.