Сегодня в Киеве открывается I Международный фестиваль эмалей

Киев. 5 июня. УНИАН. С 5 июня по 5 июля в Киеве в Музее украинского народного декоративного искусства (ул. Ивана Мазепы, 21) будет проходить I Международный фестиваль эмалей в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила куратор фестиваля Ольга НОВОДЕРЕЖКИНА.

По ее информации, участие в фестивале примут 47 художников, среди которых - представители России, Грузии, Венгрии, Франции, Румынии, Испании.

Каждый из них привезет в Киев в среднем 3-5 своих работ. Это будут работы разных направлений в искусстве эмали: от нательного крестика до больших панно в дизайне архитектуры.

В рамках фестиваля будет работать постоянная экспозиция художественных произведений, выполненных в технике горячих эмалей из фондов музея, которая презентует произведения украинских художников-эмальеров конца ХХ - начала ХХІ вв. Кроме того, посетители будут иметь возможность осмотреть экспозицию уникальных памятников восточных эмалей ХІХ века из коллекции Ялтинского объединенного историко-литературного музея.

Как отметила О.НОВОДЕРЕЖКИНА, основные мероприятия фестиваля будут проходить до 10 июня. Среди них - презентации коллекций эмалей, мастер-классы известных художников и круглый стол.

Сегодня в 19.00 состоится торжественное открытие международной выставки эмальерного искусства, презентация каталога участников выставки.

Организаторами фестиваля выступили Главное управление культуры и искусств КГГА и Музей украинского народного декоративного искусства. Мероприятие состоится при поддержке, в частности, благотворительной организации “Президентский фонд Леонида Кучмы “Украина” и ряду других спонсоров.

Автор идеи проведения фестиваля Юлия БОРОДАЙ отметила, что цель фестиваля - популяризировать в Украине древнее искусство эмали, информировать о современном состоянии эмальерного искусства, его перспективах развития и проблемах; популяризировать произведения украинских мастеров-эмальеров и дать им возможность повысить профессиональное мастерство.

“Фестиваль позволит Украине представить миру работы наших украинских мастеров и показать, что они являются конкурентоспособными. И также мы сможем увидеть зарубежный опыт на примере наших иностранных участников”, - сказала Ю.БОРОДАЙ.

Относительно перспектив фестиваля О.НОВОДЕРЕЖКИНА сказала, что его организаторы и инициаторы планируют, чтобы он получил статус биеналле, и рассчитывают, что Киев раз в два года будет “превращаться в столицу мировой эмали”.