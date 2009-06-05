Композитор Александр Спаринский презентовал диск аутентичных украинских песен «Чары купальской ночи»

Киев. 5 июня. УНИАН. Отечественный композитор Александр СПАРИНСКИЙ издал новый аудиодиск «Чары купальской ночи», который содержит аутентичные украинские песни в исполнении фольклорных коллективов под аккомпанемент народных украинских музыкальных инструментов.

Презентация новой работы всемирно известного маэстро, который работает в жанре мировой музыки (World Musik), прошла сегодня в УНИАН.

По словам А.СПАРИНСКОГО, «Чары купальской ночи» – это оригинальное прочтение традиционного музыкального и этнографического достояния, которое находится на грани фольклора, авангарда, джаза и электронной музыки. Перед написанием произведения он ознакомился и исследовал много материалов и записей, которые касались традиций давнего праздника Ивана Купала и связанных с ним действ.

Воспроизвести древнейшие украинские обряды в натуральном виде и звучании композитору помогли группы “Ars Nova”, “Кралиця”, “Берегиня” и ряд других фольклорных коллективов. Увидеть почти настоящее празднование на диске также можно, поскольку, кроме аудио составляющей, он содержит и видео - 20-минутное Купальськое действо.

Объясняя свое увлечение именно отечественным фольклором, А.СПАРИНСКИЙ отметил, что в народной музыке, по его убеждению, содержится неисчерпаемый источник современного музыкального искусства, который лишь интерпретирует на новый лад глубокую историческую память нации. По словам автора, таким образом он пытается дать людям понять, что народная музыка достойна большего, чем просто лежать записями в архивах.

Кроме того, А.СПАРИНСКИЙ сообщил, что, находясь за рубежом, он посещал магазины мировой музыки (World Musik), где собраны записи фольклора из многих стран мира, и неоднократно встречал сборники народных песен достаточно экзотичных стран, тогда как украинской народной песни не находил. Композитор убежден, что украинская музыкальная речь является частью мировой, она непременно будет интересна слушателям разных стран, поэтому ее стоит популяризировать и распространять в мире.

Председатель Всеукраинского общества «Просвита» Павел МОВЧАН, со своей стороны, отметил, что А.СПАРИНСКОГО очень хорошо знают за рубежом и, к сожалению, он недостаточно известен в Украине. Так, предыдущие диски маэстро, посвященные веснянкам и празднованию Рождества, получили широкое распространение во всем мире – от Ватикана и до Австралии. По его словам, композитор пропускает через себя всю музыку, которую пишет, находит для нее новые краски, глубину, эмоции, которые потом передаются слушателю.

П.МОВЧАН пообещал автору способствовать в распространении его диска в стране для поддержки и развития украинской народной музыки и фольклора.