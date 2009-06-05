Представители украинской интеллигенции призывают народ объединиться и встать на защиту демократии

Киев. 5 июня. УНИАН. Представители украинской интеллигенции призывают народ объединиться и встать на защиту украинской демократии.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН секретарь Национального союза писателей Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Михаил СЛАБОШПИЦКИЙ по поводу возможности создания коалиции БЮТ и Партии регионов.

“Уверен, что ничего у них не выйдет. А если они попробуют создать свою “ширку”, то мы, народ Украины, не будем молчать”, - сказал он.

М.СЛАБОШПИЦКИЙ отметил, что если люди будут молчать, то это будет означать, что они потакают злу. “Мы не должны молчать. Нормальные люди, не молчите!”, - призвал он.

По мнению М.СЛАБОШПИЦКОГО, “пакт Тимошенко-Януковича” порожден, в частности, их неуверенностью в победе на президентских выборах, “опасениями ЯЦЕНЮКА”, который стремительно набирает голоса. Он отметил, что лидер БЮТ, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО также понимает, что экономическая ситуация в стране является критической и нельзя все списать на мировой экономический кризис.

В свою очередь главный редактор журнала “Образотворче мистецтво”, академик Академии искусств Украины Александр ФЕДОРУК высказал мнение, что создание коалиции БЮТ и Партии регионов будет еще одним доказательством того, как презирают украинский народ.

По его мнению, такое политическое объединение является “фальшивым, лицемерным, неправдивым, вводит людей в огромное заблуждение”. “Это объединение будет еще одной лицемерной ловушкой. Думаю, что мы, как и в 2004 году, встанем с колен и скажем: ”Хватит!”, - сказал он.