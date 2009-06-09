«Широкая» коалиция не состоялась, потому что БЮТ и Партия регионов выдвинули очень сложные условия ее создания - эксперт

Киев. 9 июня. УНИАН. Блок Юлии Тимошенко и Партия регионов не смогли договориться о создании в Верховной Раде “широкой” коалиции, потому что договоренности об объединении были слишком сложными и нарушение любой из них сразу же приводило к прекращению переговоров.

Такое мнение сегодня в ходе круглого стола в агентстве УНИАН выразил политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир ГОРБАЧ.

“Почему вся конструкция распалась? Потому что она была слишком, очень сложной, и как только один элемент выбивался... упала вся конструкция”, - сказал В.ГОРБАЧ.

Одной из причин такого финала переговоров, считает он, могло стать несогласие части народных депутатов от БЮТ пролонгировать полномочия нынешней Верховной Рады еще на два года, как предлагали инициаторы создания нового большинства. В связи с таким условием, по его словам, в этой политической силе назревал конфликт.

Эксперт считает, что, пытаясь избежать обострения, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО на встрече со своей фракцией заявила, что она также не поддерживает продление полномочий Верховной Рады. Однако после этого, считает В.ГОРБАЧ, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ “сразу же перестал ей доверять во всем остальном”.

По мнению эксперта, на протяжении этой недели будет много комментариев, заявлений и обвинений с обеих сторон в срыве переговорного процесса, и если отбросить некоторые преувеличения, считает он, то можно будет определить действительные причины срыва договоренностей. “Обе стороны расскажут друг о друге все, и всем все будет известно. Нужно просто набраться терпения”, - считает В.ГОРБАЧ.

Как сообщал УНИАН, 7 июня лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ заявил о несогласии с рядом условий относительно создания “широкой” коалиции и о выходе его политической силы из переговорного процесса.

Позже в тот же день премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО в своем телеобращении сообщила, что рассчитывала именно 7 июня, в праздник Святой Троицы, на объединение четырех политических сил – Партии регионов, БЮТ, Блока Литвина и большей части НУНС.

«Переговоры шли чрезвычайно трудно, но все же шли. К сожалению, сегодня Виктор ЯНУКОВИЧ поставил на них точку. Он в одностороннем порядке, никого не предупредив, вышел из переговорного процесса и сделал громкое политическое заявление, поставив, собственно говоря, крест на объединении”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.