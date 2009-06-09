Общественные наблюдатели констатируют надлежащий уровень проведения внешнего независимого оценивания

Киев. 10 июня. УНИАН. Представители общественных организаций, наблюдавшие за проведением внешнего независимого оценивания, констатируют, что тестирование состоялось на надлежащем уровне.

Об этом представители общественных организаций сегодня сказали на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Как сообщила директор Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Оксана КОПАНСКАЯ, общенациональное наблюдение проводилось в 30-50% пунктов тестирования в зависимости от предмета. “Тестирование состоялось в большинстве пунктов на надлежащем уровне - подготовка пунктов по проведению ВНО была в целом удовлетворительной, работа всех работников пунктов тестирования - согласованной”, - сказала она.

О.КОПАНСКАЯ сообщила, что среди недостатков и нарушений процедуры независимого оценивания были зафиксированы организационные, дисциплинарные и по обеспечению условий наблюдения.

Организационные недостатки касаются несоответствующего уровня подготовки инструкторов и ответственных за пункты тестирования, частные случаи ненадлежащего опломбирования свободных аудиторий, ненадлежащих условий для инвалидов - участников тестирования, единичных случаев допущения на тестирование участников без идентификации личности, недостаточно качественная охрана пунктов тестирования от проникновения посторонних с 8.00-9.00 на пункты тестирования.

Среди дисциплинарных недостатков зафиксированы единичные случаи игнорирования инструкторами зачитывания “Типичной речи инструктора в аудитории тестирования”, которое лишало участников тестирования информации об их правах, обязанностях и правилах проведения тестирования. Со стороны участников тестирование были зафиксированы попытки списывания, консультаций с родителями и учителями за пределами аудитории, попытки использования технических коммуникационных средств.

По поводу обеспечения условий наблюдения были зафиксированы единичные случаи отказа в допуске наблюдателей к совещанию перед тестированием; запрещения ведения наблюдения в коридорах и рекреационных зонах; препятствование реализации права зафиксировать факты нарушений в протоколах, отказы в предоставлении копий протокола.

Руководитель проекта Комитета избирателей Украины Наталия ЛИННИК отметила, что было подано 142 апелляции по поводу содержания тестов и 14 апелляций на процедуру ВНО.

Координатор образовательных программ Гражданской сети “Опора” Андрей ГЕВКО в свою очередь отметил необходимость принять в целом законопроект №4241 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам введения ВНО качества образования и установления ответственности за нарушение порядка проведения ВНО знаний и использования его результатов”. По словам А.ГЕВКО, данный законопроект является решающим для устранения противоречий между действующими нормативными актами по вопросам ВНО и закона.

Он напомнил, что профильным комитетом Верховной Рады этот законопроект будет рассмотрен повторно. Однако А.ГЕВКО констатировал, что ко второму чтению в законопроект внесен ряд поправок, которые нивелируют идею ВНО, в частности, необязательность сертификатов ВНО при вступлении на платную форму обучения, введение дополнительных экзаменов по профильным предметам, по которым не проводится тестирование.

По результатам наблюдения представители общественных организаций рекомендуют повысить качество обучения инструкторов и персонала пунктов тестирования, создать и распространить фильм-инструктаж для персонала, задействованного в проведении ВНО, улучшить финансирование ВНО, улучшить условия проведения тестирования лиц с ограниченными физическими возможностями, внести изменения в “Регламент работы пункта тестирования” по поводу норм поведения в рекреационных зонах, а именно предусмотреть наблюдение в рекреационных зонах и увеличить количество дежурных.

За проведением ВНО наблюдали представители КИУ, Гражданской сети “Опора” и Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования.