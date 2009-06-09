Гражданка Туз просит Президента Украины ветировать закон о всеукраинском референдуме

Киев. 9 июня. УНИАН. Инициатор проведения всеукраинского референдума для принятия первоочередных решений, направленных на возобновление и развитие государственного строя в Украине, гражданка Ольга ТУЗ просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО ветировать принятый 5 июня Верховной Радой закон о всеукраинском референдуме.

Об этом говорится в открытом письме О.ТУЗ к главе государства, текст которого был обнародован сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По мнению О.ТУЗ, закон о всеукраинском референдуме лишает гражданина права инициировать референдум, оставляя лишь право “принимать участие” в выдвижении инициативы.

“Таким образом, права на инициацию всеукраинского референдума лишается народ Украины”, - подчеркнула О.ТУЗ.

По ее словам, данным законом аннулируется ныне действующее право народа на внесение изменений в Конституцию через всеукраинский референдум по народной инициативе.

“Сокрушительный комментарий относительно закона о всеукраинском референдуме можно продолжать, однако считаю, что указанного достаточно для наложения вето на данный закон – он неприемлем”, - говорится в письме Президенту.

В связи с этим О.ТУЗ заявила, что выступила с инициативой о проведении всеукраинского референдума для принятия первоочередных решений, направленных на возобновление и развитие государственного строя в Украине.

“Необходимость проведения данного всеукраинского референдума обусловлена тем, что деятельность государственных органов власти тотально не совпадает с представлениями граждан Украины о строе в государстве. Результаты опросов общественного мнения свидетельствуют: 90% респондентов считают, что в целом все происходящее в Украине идет в неправильном направлении”, - объяснила О.ТУЗ.

Следовательно, по ее убеждению, народ Украины, который является основателем всех существующих в государстве органов власти, пользуясь своим исключительным правом учредительной власти, может и обязан принять немедленные меры относительно созданных им органов власти с целью возвращения их в русло государственного строя, адекватного представлениям народа Украины о строе, а также заложить условия для гармоничного развития государства на будущее.

О.ТУЗ предлагает народу Украины на референдуме определиться с вопросами относительно лишения народных депутатов депутатской неприкосновенности; прекратить практику выборов в Верховную Раду по закрытым спискам; лишить Верховную Раду права вносить изменения в Конституцию, изменять или отменять законы или решения, принятые на референдуме; изменить барьер для кандидатов в президенты: вместо денежного залога – сбор подписей граждан Украины на условиях сбора подписей для проведения всеукраинского референдума; наделить Президента Украины правом инициативы на провозглашение всеукраинского референдума.