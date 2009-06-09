С 31 июля по 2 августа во Львовской области состоится фестиваль культур народов мира “Свирж-2009”

Киев. 9 июня. УНИАН. С 31 июля по 2 августа в селе Свирж Перемышлянского района Львовской области состоится крупнейший украинский фестиваль в формате World Music - традиционной и современной музыки народов мира - “Свирж-2009”.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН директор продюсерского центра фестиваля Армине ГАБРИЕЛЯН, фестиваль будет проходить возле старинного замка, построенного в XV веке.

По ее словам, в программе фестиваля нет четко выраженного хедлпйнера, поскольку на такой статус может претендовать больше десяти коллективов. Из мировых звезд в программу фестиваля включены Сезария ЕВОРА, Нино КАТАМАДЗЕ, группы The Klezmatics, Cankisou и многие другие. Из украинских групп участие в фестивале примут “Пикардийская терция», “Вопли Видоплясова”, “Плач Еремии”, Mad Heads XL.

Кроме музыкальных концертов также будет функционировать выставка культур народов мира, театральная, литературная и танцевальная сцены.

Билеты на фестиваль с 1 июля будут стоить 250 грн., сейчас - 200 грн.

Кроме того, для обеспечения посетителям фестиваля самых комфортных условий организаторы ввели систему продажи билетов с помощью электронного заказа, что позволяет посетить фестиваль жителям любого уголка Украины и мира.

Организаторы фестиваля ожидают, что его посетят от 30 тысяч до 50 тысяч человек.