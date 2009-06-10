На POGODA.ukr.net добавился «воздушный» прогноз

На POGODA.ukr.net появилась информация о метеоусловиях в аэропортах Украины, России и Европы.

Самолёт – это самое быстрое средство передвижения и часто единственный способ попасть в отдалённую точку земного шара. Мы выбираем самолет, когда планируем заграничный отпуск, когда «светит» срочная командировка или нужно срочно попасть в другой город. Правда, есть одно «но». Бывают случаи, когда самое быстрое средство передвижения превращается в самое медленное. И виной тому может быть погода. Кому приходилось ждать «лётной» погоды, тот понимает, как важно знать о метеоусловиях в аэропортах.

Теперь «воздушная погода» доступна на POGODA.ukr.net в разделе «Аэропорты». Здесь представлена точная информация о климатических условиях в аэропортах Украины, России, Чехии, Австрии, Италии, Турции и других странах Европы – температура воздуха, атмосферное давление, уровень влажности, возможные осадки и скорость ветра.

Там же можно уточнить местное время и часовой пояс, досконально изучить место прибытия, ознакомиться с фотографиями аэропорта и терминалом, а заодно осмотреть взлетно-посадочную полосу и узнать ее длину. В наличии и точные координаты аэропорта, коды IATA и ICAO, его высота над уровнем моря.

Климатическая информация получена из первых рук - от соответствующих служб аэропорта и регулярно обновляется. Так что с POGODA.ukr.net Вы будете знать свой пункт назначения «в лицо» и сможете избежать любых задержек в пути.