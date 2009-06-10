Для предотвращения авторитаризма в Украине необходимо изменить избирательную систему - эксперт

Киев. 10 июня, УНИАН. Директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН считает, что необходимо изменить избирательную систему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Ю.РУБАН отметил, что избирательная система определяет “правила игры” в парламенте, которые, по его мнению, на сегодня являются недемократическими. “Когда парламент превращается в несколько боевых дружин, где все решают исключительно лидеры, то если мы хотим, чтобы этот авторитаризм внутри фракций не был распространен на всю страну, нужно менять нашу избирательную систему”, - сказал эксперт.

Ю.РУБАН считает, что без изменения избирательной системы “мы все время будет стоять перед риском того, что в один прекрасный момент авторитаризм внутри фракции будет распространен на всю страну”.

По словам Ю.РУБАНА, уже есть признаки того, что “светлые головы” думают, как это сделать. “Не случайно появился уникальный тезис о том, что фракция, которая получит относительное большинство в парламенте по результатам второго тура выборов, может получить 226 голосов. И тогда этот авторитаризм лидера будет автоматом распространен на весь парламент, на все правительство и, соответственно, на всю страну”, - добавил он.

Ю.РУБАН отметил, что единственное, что этому авторитаризму препятствует, - это всенародные выборы Президента. По его словам, это создает определенную систему балансов. “Всенародное избрание Президента действительно является балансом, который нарушает всю эту систему”, - сказал он.

По словам Ю.РУБАНА, если в Украине 2-3 человека под свой политический интерес, под интерес удержания власти пытались переписывать Конституцию, не встречая сопротивления в своих фракциях, то это и есть реальная угроза, которую несет в себе избирательная система.