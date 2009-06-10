Компания «Ликонд» прогнозирует 60% падение продаж климатического оборудования на украинском рынке

Киев. 10 июня. УНИАН. Компания «Ликонд», официальный дистрибьютор техники DAIKIN (Япония), прогнозирует 60% падение продаж на украинском рынке климатического оборудования в 2009 году.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал директор компании «Ликонд» Владимир СТЕПУРА.

По его словам, такой прогноз исходит из реалий экономической ситуации и вызван в первую очередь снижением покупательной способности населения и сворачиванием строительной отрасли.

«По нашим прогнозам, рынок в 2009 году испытает 50-60% падение. Есть несколько прогнозов развития ситуации: либо мы откатимся (по уровню продаж - УНИАН) к 2006 году, либо будет еще хуже», - сказал В. СТЕПУРА.

Он отметил, что ситуацию усугубляет давление складских запасов 2008 года, не распроданных из-за снижения уровня потребления и кризиса продаж.

В сложившейся ситуации, отметил эксперт, происходит переформатирование рынка. В частности, в связи со сворачиванием крупномасштабного жилищного строительства перспективным становится рынок так называемого малого (коттеджного) строительства, а также небольших бизнес-центров. Кроме того, определенное развитие рынок может получить в связи с подготовкой к финальной части Евро-2012 на фоне заявлений крупных игроков гостиничного бизнеса о выходе на рынок Украины, а также перспектив строительства крупных спортивных сооружений.

Также одним из факторов поддержки рынка станет реализация на государственном уровне энергосберегающих программ, финансируемых за счет продажи квот на выброс парниковых газов по Киотскому протоколу.

«В любом случае рынок ожидает обновление. Спад, начавшийся в конце 2008 года, вероятнее всего закончится к весне 2010 года. После этого кондиционерный рынок начнет расти, но уже на новом витке своего развития», - подытожил В. СТЕПУРА.

Справка УНИАН. Корпорация Daikin Industries (Япония) - мировой лидер в области производства климатической техники. Компания представляет кондиционерное и холодильное оборудование всех видов, конфигурации и системы любой сложности - для жилых помещений, помещений коммерческого и промышленного назначения.

Компания «Ликонд» - официальный торговый партнер Daikin в Украине.