Богословская и Куликов призывают ВР поддержать отстранение Черновецкого от должности председателя КГГА

Киев. 10 июня, УНИАН. Народные депутаты Инна БОГОСЛОВСКАЯ и Кирилл КУЛИКОВ призывают Верховную Раду поддержать проект постановления об отстранении Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Кулуарные договоренности в Верховной Раде по поводу отказа голосовать за проект постановления об отстранении от занимаемой должности мэра Киева”.

И.БОГОСЛОВСКАЯ отметила, что сегодня Верховная Рада должна была заслушать проект постановления о результатах работы Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции и законов Украины должностными лицами КГГА, однако этот вопрос не был включен в повестку дня.

“Завтра я обращусь в Регламентный комитет, чтобы мы все-таки увидели подпись одного из замов (спикера парламента -УНИАН), который снял это постановление с сегодняшнего голосования”, - сказала она.

“Тайная византийская политика, которая неделю назад чуть не привела к созданию сговора на 10 семей в стране..., сейчас результаты такой же тайной, скрытой политики привели к тому, что сегодня это постановление исчезло из повестки дня”, - добавила она.

И.БОГОСЛОВСКАЯ сообщила, что председатель Верховной Рады дал гарантию поставить этот вопрос в повестку дня завтра.

По ее словам, сегодняшнее голосование за закон о столице фактически можно считать проверкой. “Сегодня были эти голоса, если завтра никого не купят, то эти же голоса плюс-минус 10 голосов должны быть и за постановление по Киевсовету”, - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

К.КУЛИКОВ в свою очередь отметил, что сегодня в Киеве победило “воинствущее жлобство”. По его словам, менеджмент Киева не понимает, как должна развиваться инфраструктура города. Он призвал киевлян завтра прийти к парламенту и поддержать принятие постановления об отстранении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.