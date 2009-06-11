Количество почтовых ящиков в украинской электронной почте FREEMAIL превысило 5 млн.

Самая популярная украинская электронная почта FREEMAIL отмечает 5 «лимонов»! Но не кислых, а почтовых.

FREEMAIL есть чем гордиться. За 2008 год его аудитория выросла более чем в 2 раза, превысила 2 млн. пользователей в месяц, а сам национальный почтовый сервис FREEMAIL стал «Украинской электронной почтой года». FREEMAIL умеет отправлять большие файлы объемом до 10 Гб и письма с других электронных адресов своих пользователей.

Не стоят на месте и пользователи самой популярной украинской электронной почты – их становится всё больше и больше. Если в июле прошлого года было зарегистрировано 4 миллиона почтовых ящиков, то уже сейчас преодолен рубеж в 5 млн. Так что FREEMAIL не просто миллионник, а 5-миллионик!

Как отмечает Михаил Иртлач, директор по маркетингу компании «УКРНЕТ», «Мы хотим пожелать всем нашим пользователям только позитивных эмоций от общения через FREEMAIL – радостных писем и приятных известий. В ближайшее время мы порадуем всех усовершенствованной версией почты, которая будет летать».

Судя по всему, к концу 2009 года у FREEMAIL будет ещё +1 миллион.