Корреспондент в четвертый раз называет имена 50 самых богатых украинцев — за один год они откатились на пять лет назад

В 2009 году самые состоятельные украинцы не просто узнали, а прочувствовали, что значит выражение «год идет за пять лет». Четвертый рейтинг 50 самых богатых украинцев от журнала Корреспондент, который увидит свет 12 июня, показал, что состояния крупнейших промышленников и предпринимателей в 2009-м стали значительно меньше по сравнению с 2006-м – годом, с которого Корреспондент ведет историю оценки активов в Украине.

Таким образом, многие миллионеры и миллиардеры в Украине за несколько месяцев этого года откатились как минимум на четыре-пять лет назад. А некоторые – на гораздо больший период.

Лидером падения в 2009-м оказался Роман Лунин, владелец сети Велика Кишеня. Всего за один год его состояние рухнуло - капитал сократился в 11 раз. Из 24 миллиардеров в 2008-м в списке самых богатых осталось лишь четверо. Это традиционно донецкий бизнесмен Ринат Ахметов, его днепропетровский коллега Игорь Коломойский и два других выходца из Днепропетровска – Виктор Пинчук и Геннадий Боголюбов.

Несмотря на то, что активы Ахметова подешевели на 70%, он по-прежнему остался самым богатым человеком на территории бывшего СССР. Состояние его ближайшего преследователя россиянина, Михаила Прохорова, оценивается в сумму на $ 100 млн меньше.

Больше всего за год пострадали те, кто работает в банковской сфере. Список ТОП-50 покинули шесть банкиров. Из десяти банкиров остались всего четверо, да и те в совокупности потеряли в активах 79%. Темпы падения стоимости активов отечественных финансистов обратно пропорциональны скорости их роста накануне кризиса. В прошлом году украинские финучреждения в среднем дорожали на 50-60%. Для сравнения, польский или чешский банк набирал в год до 20% дополнительного веса.

Банкиров в списке потеснили представители аграрного сектора и пищевой промышленности. Теперь в рейтинге 14 человек, так или иначе связанных с сельским хозяйством или производством продуктов питания.

«В целом крах украинских промышленников и предпринимателей закономерен. Ведь своим взрывным ростом накануне кризиса они были обязаны наплыву кредитов с Запада и благоприятным ценам на металлы, - говорит главный редактор журнала Корреспондент Виталий Сыч. – Активы бизнесменов в странах, которые привержены стратегии постепенного, но устойчивого роста, пострадали намного меньше». Скорость падения украинских миллиардеров и миллионеров в этом году была втрое выше, чем в среднем по миру. В то время как самые состоятельные украинцы за год в среднем обеднели на 75%, миллиардеры во всем мире за последние 12 месяцев, по данным журнала Forbes, в среднем потеряли лишь 23% стоимости своих активов.

Ежегодный рейтинг Корреспондента ложится в основу других оценок состояний самых богатых украинцев. Расчеты для журнала проводятся финансовыми специалистами инвестиционной компании Dragon Capital согласно утвержденной в ней системе оценки активов на основе рыночной капитализации предприятий и метода сравнительных оценок.

Корреспондент также связывается с каждым потенциальным кандидатом на попадание в рейтинг для уточнения списка его активов.

Пять примечательных фактов из рейтинга ТОП-50 самых богатых украинцев 2009 года:

1. Порог входа в число 50 самых богатых украинцев опустился с $ 271 млн в прошлом году до $ 65 млн в этом.

2. Партия регионов остается самой зажиточной общественно-политической организацией. 13 человек из списка ТОП-50 имеют партбилеты регионалов. В сумме их капитал в этом году оценивается в $ 11,4 млрд. Ближайший преследователь бело-голубых — Блок Юлии Тимошенко. В рядах БЮТа всего пять участников рейтинга, которые в совокупности обладают $ 2,45 млрд.

3. Несмотря на то, что стоимость активов Рината Ахметова рухнула на 70%, он все еще настолько же богат, как самые состоятельные китаец, южнокореец и филиппинец вместе взятые.

4. Принято считать, что концентрация капитала в богатой олигархами России — одна из самых высоких в мире. Однако десять самых богатых россиян владеют предприятиями, которые в сумме стоят лишь немногим более 3% от ВВП РФ. В Украине же десятка самых богатых людей обладает состояниями более чем в 10% от ВВП страны.

5. Если состояния самых богатых украинцев будут сокращаться нынешними темпами, то в следующем году в Украине останется лишь один миллиардер, а входной билет в список 50 самых богатых украинцев составит порядка $ 20 млн – ровно столько в начале прошлого года стоила самая дорогая квартира в Киеве, расположенная по адресу ул. Большая Житомирская 20/1.