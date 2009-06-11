О необходимости создания политической площадки для русско-ориентированных общественных организаций, партий и граждан - эксперты.

О необходимости создания политической площадки для русско-ориентированных общественных организаций, партий и граждан говорили на очередном заседании эксперты Центра социально-консервативной политики (Украина) 10 июня в Киеве. В заседании приняли участие: президент украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр АФОНИН, директор Института политической психологии Геннадий БАЛАШОВ, руководитель исследовательской группы PowerCenter Сергей БАРАНОВ, директор Открытой педагогической школы Сергей ВЕТРОВ, член Высшего совета Интернет-партии Украины Александр МАЗИН, депутат Харьковского городского совета Евгений МЕДРЕШ, доктор политических наук, профессор Ирина ОНИЩЕНКО, предприниматель Инна ПОЛЬСКАЯ, предприниматель Владимир РОДИНА, заместитель председателя Союза афганцев Украины Владимир СИРОШТАН, заместитель главы украинской общественной организации «Фундация регональных инициатив» Тамила ТАШЕВА, предприниматель Рустам ТИМЕРГАЛИЕВ.

Вел заседание президент ЦСКП (Украина) Юрий ЛИПЧЕВСКИЙ

Доклад директора Института политической психологии Геннадия Балашова был посвящен необходимости создать в украинской столице центр русскоязычия, который станет политической площадкой для общения русско-ориентированных общественных деятелей и бизнесменов. «Это стало бы настоящим вызовом для тех политиков, которые выбрали своим кредо искоренение русского языка в Украине. Для отстаивания интересов русскоязычного населения страны должен появиться «главный русский» - харизматичный политический лидер, который создаст уникальную моду на русский язык в Украине» – заявил он.

Ему возразил депутат Харьковского городского совета Евгений Медреш: «Если говорить о защите русской культуры на территории Украины, то «главный русский» не сможет решить эту задачу. На мой взгляд, для этой цели нужно не одно здание, а множество информационных центров по всей стране». По мнению эксперта, подобные культурные центры должны работать по принципу British Council. То есть, быть абсолютно открытыми и предлагать русскоязычные аудио-, видео- материалы различной тематики, а также прессу.

«Беда Украины и ее постоянной национально-освободительной борьбы – в подмене задач. Вместо того, чтобы развивать украинское, они стараются ослабить русское… Украинская и русская культуры на одной территории – это не наша трагедия, как многие считают, а наше преимущество. Так вот нам необходимо усиливать русское», – считает профессор Ирина Онищенко.

С коллегой согласился президент украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин. Он отметил: «Люди очень устали от противостояния. Нагнетание конфронтации делает ущербной саму идею создания подобного центра. Мы должны руководствоваться не желанием демонстрировать превосходство, а намерением объединить русскоязычное население в одну политическую нацию». Александр Афонин предложил название организации – Центр русскоязычных украинцев. В этом же ключе высказался предприниматель Владимир Родина, заявив, что искусственно создавать точки напряженности в украинско-российских отношениях не стоит.

Как считает заместитель председателя Союза афганцев Украины Владимир Сироштан, создание подобного центра на сегодняшний день не актуально по причине всемирного финансового кризиса. Из-за экономического спада ожидать от России финансовой помощи в ближайшие годы не стоит, украинские иоигархы так же испытывают финансовые трудности. Социолог Сергей Баранов предложил публичные взносы: «Если бы в финансировании и деятельности этой структуры мог принимать участие любой желающий, этот центр мог бы создать общественное движение».

Иную точку зрения на тему заседания высказал директор Открытой педагогической школы Сергей Ветров. «Создание центра – это не начало, а цель. Это может стать следствием длительной многосторонней работы в разных слоях населения», – считает он. Эксперт уверен, что поддержки со стороны России не стоит ожидать, так как «это проблемы нашего государства, а не России». Его мысль продолжил член Высшего совета Интернет-Партии Украины Александр Мазин: «На данном этапе стоит работать не над основанием центра, а над проблемами образования. Также необходимо создать медиа-поддержку защиты интересов русскоязычного населения Украины».

Делясь с участниками личным опытом, Рустам Тимергалиев заявил, что Украина имеет достаточно развитую законодательную систему, и проблемы притеснения русского языка эффективно решаются в судебных инстанциях. По мнению политика, на базе ЦСКП (Украина) уже сейчас с привлечением юристов можно оказывать помощь русскоговорящему населению, чьи права ущемляются.

Директор Института политической психологии Геннадий Балашов ответил на критику коллег. Он объяснил, почему центр должен позиционировать себя достаточно агрессивно. «Школа политической психологии учит, что политика интересна только тогда, когда есть борьба. Политика – это драма, в которой участвуют актеры. Именно на драйве и имидже раскручиваются в современном обществе идеи и личности».

Подводя итоги встречи, президент ЦСКП (Украина) Юрий Липчевский сказал: «В силу политических причин мы медленно, но уверенно теряем общее для наших стран русское культурное пространство. Несомненно, это рано или поздно может привести к тому, что русскоязычное население окажется меньшинством в Украине. Поэтому создавать центр русскоязычных украинцев необходимо уже сегодня».