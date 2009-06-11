Более 70% украинцев за последние полгода покупали некачественные товары – исследование

Киев. 11 июня. УНИАН. Более 70% украинцев за последние полгода покупали некачественные товары повседневного потребления.

Такие данные обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН старший эксперт по развитию гражданского общества проекта “Сообщество потребителей и общественные объединения” Денис ПОЛТАВЕЦ, представляя результаты исследования потребительского поведения украинцев, которое третий год подряд проводится в рамках совместного проекта Евросоюза и ПРООН.

По его словам, чаще всего покупатели сталкиваются с некачественными продуктами питания – среди опрошенных такой опыт засвидетельствовали 63% респондентов.

Несколько реже случается некачественная обувь (32%) и одежда (25%).

Бракованную мелкую бытовую технику покупали 12% респондентов, крупную – 5%, некачественную бытовую химию – 10%, средства личной гигиены – 8%.

При этом чаще всего случаи приобретения некачественных товаров засвидетельствовали опрошенные в восточном регионе и в средних по численности населения городах.

Руководитель совместного проекта ЕС и ПРООН “Сообщество потребителей и общественные объединения” Клавдия МАКСИМЕНКО, в свою очередь, отметила, что это можно объяснить неравномерно развитой логистикой и особенностями соседства.

“Жители восточного региона чаще сталкивались с ситуацией закупки некачественных товаров в почти всех товарных группах, которые мы исследовали. Частично это может быть связано с менее развитой логистикой на востоке, чем в центре и на западе Украины. А частично с тем, что большинство товаров повседневного спроса легкой промышленности, в частности, мы импортируем. А импорт происходит по пограничному принципу. Так, западный регион граничит с ЕС, на просторах которого по крайней мере какой-то базовый контроль за безопасностью и качеством того, что попадает на рынок, осуществляется обязательно, поэтому то, что приходит оттуда, даже если оно изъято с их рынка, может считаться немного высшего качества, чем то, что может прийти на территорию Украины через Россию из Турции или Китая”, - объяснила она.

Опрос проводил Киевский международный институт социологии с 21 по 31 мая в 110 населенных пунктах всех регионов Украины. Были опрошены 1592 респондента в возрасте от 15 до 59 лет.

Проект “Сообщество потребителей и общественные объединения” является совместной инициативой Европейского Союза и Программы развития ООН, которая была основана в 2006 году.