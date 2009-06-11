Заявление Тимошенко о намерении идти на президентские выборы свидетельствует о ее растерянности, считает эксперт

Киев. 11 июня. УНИАН. Заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о намерении принимать участие в президентских выборах, сделанное ею после срыва переговоров о создании “широкой” коалиции, свидетельствует о ее растерянности и неопределенности относительно дальнейших шагов в ближайшем будущем.

Такое предположение сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Прибютовский брак: кто с чем остался” высказал директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ.

Во-первых, по его словам, с политтехнологической точки зрения, это не правильно и несвоевременно: “Премьер должен идти “на вы” на кризис, а не на президентские выборы”.

Во-вторых, считает В.КАРАСЁВ, это заявление прозвучало “как-то неуверенно”. Он отметил, что с одной стороны Ю.ТИМОШЕНКО заявляет о намерениях идти на выборы, а с другой - хочет оставаться в должности главы правительства, поскольку в этом случае у нее будут больше рычагов и возможностей влияния на ситуацию в стране.

По мнению политолога, это означает кризис мотивов у политика. “Премьер не знает, что лучше - президентство или премьерство. А если ты не знаешь, какая у тебя цель - ты не можешь ориентироваться в пространстве. Это кризис своего местоположения и статуса”, - сказал он.

В.КАРАСЁВ также не исключает, что Ю.ТИМОШЕНКО уже не уверена в победе на выборах главы государства. По его словам, если принимается решение баллотироваться в Президенты, потому что это нужно, но премьер-министр имеет больше полномочий, то “политик не уверен, что нужно идти на президентские выборы и не уверен в своей победе”.

“Это значит, что Кабинет Министров, премьерство для Ю.ТИМОШЕНКО сегодня главное. Главное удержаться, удержать должность премьер-министра до президентских выборов и после них для того, чтобы уже потом торговаться, договариваться или оказывать сопротивление новому Президенту. Потому что Ю.ТИМОШЕНКО остается премьер-министром, а вот кто будет новым Президентом - пока неизвестно”, - подытожил В.КАРАСЁВ.