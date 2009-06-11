Ассоциация автоимпортеров просит правительство не продлевать действие 13%-ной надбавки к импортной пошлине на автомобили

Киев. 11 июня. УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) просит Кабинет министров Украины не продлевать действие 13%-ной таможенной надбавки к ввозной пошлине на автомобили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор ВААИД Олег НАЗАРЕНКО на пресс-конференции в УНИАН в четверг.

«В случае продления действия 13%-ной надбавки к импортной пошлине еще на полгода большинство автоимпортеров планируют полностью прекратить импорт автомобилей в Украину», – сказал он.

При этом О.НАЗАРЕНКО добавил, что «сейчас только правительство может спасти ситуацию и отменить 13%-ную надбавку».

По мнению ВААИД, временная 13%-ная надбавка оказалась неэффективным инструментом дополнительного и быстрого привлечения средств в госбюджет. Об этом свидетельствуют не только данные официальной статистики и прогнозы экспертов, но и озвученные в последнее время мнения представителей власти.

О.НАЗАРЕНКО также отметил, что благодаря активной позиции ВААИД, члены которой подготовили официальное обращение с экономически обоснованными аргументами в пользу отмены 13%-ной надбавки на импортные автомобили и обсудили этот вопрос с первым вице-премьером Александром ТУРЧИНОВЫМ, удалось достучаться к властям и убедить их в необходимости отмены этой надбавки.

Напомним, соответствующий законопроект относительно отмены надбавки, разработанный Минэкономики, в настоящее время ожидает решения правительства.

Ранее крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» обратился в Кабинет министров и Верховную Раду с просьбой продлить действие временной надбавки к ввозной пошлине на автомобильную технику в размере 13% еще на шесть месяцев - до марта 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 6 марта 2009 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения платежного баланса Украины в связи с мировым кризисом» N923-VI от 4 февраля 2009 года, согласно которому введена временная целевая надбавка к ставкам ввозной пошлины на легковые, грузовые автомобили и автобусы в размере 13% от таможенной стоимости сроком на шесть месяцев.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) на сегодня насчитывает 114 компании официальных автоимпортеров и автодилеров.