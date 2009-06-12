FREEMAIL раскрыл карты о методах борьбы со спамом

Национальный почтовый сервис FREEMAIL отфильтровывает нежелательную почту с помощью «умных» анти-спам фильтров.

Борьба со спамом – одна из повседневных проблем и пользователей, и провайдеров, и тем более почтовых сервисов. Ежедневно почтовые ящики атакуют сотни непрошенных, а главное – ненужных писем, которые отнимают драгоценное время пользователей. И точно так же ежедневно разрабатываются и отшлифовываются методы борьбы с нежелательной почтой. Автором одних из наиболее эффективных стала команда почты FREEMAIL.

Надежная защита пользователей электронной почты FREEMAIL от несанкционированной рекламы была первоочередной задачей для разработчиков компании «УКРНЕТ». С этой целью были разработаны, внедрены и постоянно совершенствуются уникальные спам-фильтры, который отфильтровывают спам, блокируют спамерские ботнеты (роботов, которые рассылают письма по всем доступным им электронным адресам) и проверяют, действительно ли письмо отправляет почтовый сервер.

«Умные» спам-фильтры фильтруют почтовые сообщения еще на «подлете» к почтовым ящикам, не требуют вмешательства пользователей, обладают достаточной гибкостью и способны отсеивать спам даже при фальсификации почтовых адресов или смене альтернативного сервера. Спам-фильтры эффективны и в случае переадресации входящей почты – когда вы получаете почту с других своих адресов на FREEMAIL. Хотя, в этом случае вероятность отсеивания нежелательных рассылок в разы ниже, нежели при использовании прямого адреса почты FREEMAIL.

Кроме стандартной проверки - на ключевые слова, заголовки и содержание сообщений - в анти-спам системе FREEMAIL задействованы так называемые «поведенческие фильтры», которые анализируют индивидуальное поведение и «почерк» отправителей писем, выявляют в нём типичные черты поведения спам-ботов, а после уже блокируют спам еще на выходе с компьютера-отправителя.

Судить об эффективности таких фильтров можно, ознакомившись со статистикой: согласно последним данным, ежедневно спам-фильтры почты FREEMAIL отсеивают как спам около 10 млн. писем.

Как утверждает Владимир Шарун, технический директор компании «УКРНЕТ», «мы регулярно отслеживаем все изменения в спамерской среде, и в короткие сроки реагируем на новые методы рассылки спама. Постоянно совершенствуются механизмы фильтрации почты, и зачастую мы предвосхищаем действия спамеров. Многим из них даже пришлось вычеркнуть адреса почты FREEMAIL из своих списков, так как наши фильтры достаточно сложно обойти. Кроме того, мы не ограничиваемся простым отслеживанием нежелательной почты, но также сообщаем администраторам других ресурсов о рассылке спама из их сетей. Конечно, существующие спам-фильтры необходимо постоянно актуализировать, т.к. изобретательность спамеров не имеет границ. Часто, это технически подкованные и одаренные люди. Поэтому работа по защите почтовых ящиков пользователей FREEMAIL ведется постоянно».