В Киеве потребность в донорской крови обеспечивается наполовину – Центр крови

Киев. 12 июня. УНИАН. В Киеве потребность в донорской крови обеспечивается наполовину, в связи с чем медики призывают общественность к участию в сдаче крови.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН по случаю Всемирного дня донора, который отмечается уже пять лет подряд во всем мире 14 июня.

Как заявила главный врач Киевского городского центра крови Людмила ЗАНЕВСКАЯ, во времена Советского Союза Украина занимала первое место по сбору донорской крови в СССР. “К сожалению, за годы независимости эта картина резко ухудшилась”, - подчеркнула она.

По убеждению Л.ЗАНЕВСКОЙ, это произошло не из-за социально-экономических условий или недостаточного финансирования, устаревших технологий, а прежде всего из-за людей, которые изменили свое отношение к донорству.

При этом, по ее данным, самая плохая ситуация со сдачей крови именно в центральных областях Украины, тогда как в восточных регионах и Крыму с донорами проблемы почти нет и люди, как и в советское время, продолжают сдавать кровь как безвозмездно, так и за деньги.

По данным Л.ЗАНЕВСКОЙ, процедура сдачи крови является абсолютно безопасной для донора в плане вирусной безопасности. В Киеве, по ее словам, используется современное европейское оборудование и исключительно одноразовые системы для переливания крови. Кроме того, донор бесплатно получает почти полную информацию о состоянии своего здоровья, информируется о результатах сданных анализов не только крови, но и внутренних органов, потому что такое обследование обязательно перед сдачей крови.

“Люди, которые постоянно ходят, сдают кровь и сдали 40 раз бесплатно в полной дозе – это 440 мл, получают звание Почетного донора Украины. Это осталось от Союза”, - добавила Л.ЗАНЕВСКАЯ.

Главный врач Центра крови также обратила внимание на то, что лишь треть желающих сдать кровь могут считаться донорами, потому что кровь “бракуется” .

“На первом этапе, еще до сдачи крови, когда человек только пришел в Центр крови и проходит 4 первых обязательных обследование, мы “бракуем” около 20%. Каждый 5-й отсеивается. После тестирования донорской крови на другие инфекции мы “бракуем” еще около 14%. То есть из 100 человек, которые пришли в Центр крови, 34 не могут быть донорами - более трети”, - констатировала Л.ЗАНЕВСКАЯ.

По ее информации, на сегодня литр крови стоит 160 грн. В то же время для государства этот литр крови стоит более 1 тыс. грн. (расходы на проведение обследований и анализов).

Сейчас бесплатно кровь сдают 50% людей. Всего в Центр крови ежедневно приходит разное количество людей, имеющих желание сдать кровь. Медики, в свою очередь, проводят не только стационарные приемы для доноров, но и организуют выездные “донорские дни” на различные предприятия и компании.

Подчеркивая необходимость решать проблему, Л.ЗАНЕВСКАЯ призвала представителей СМИ: “Хотя бы раз в неделю сообщите, что в Киеве потребность в донорской крови приблизительно: 200-300 человек нуждаются в донорской крови, если нет каких-то катастроф или каких-то форс-мажорных обстоятельств, а сдали 150 человек. Как можно перекрыть этим количеством тех 200, которые требуют, и немедленно? Невозможно!”.

В такой ситуации, по ее словам, прежде всего кровь направляется в детские медицинские учреждения, роддома, а какие-то запланированные операции, которые также важны для жизни больного человека, приходится откладывать.