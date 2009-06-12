Galt & Taggart Securities объявляет о назначении двух новых сотрудников

Galt & Taggart Securities (GTS) последовательно воплощает стратегию привлечения сильнейших экспертов инвестиционно-банковской сферы в ряды своих сотрудников и с радостью объявляет о назначении двух новых участников команды. Николай Максымив и Евгений Червяченко присоединились к команде департамента корпоративных финансов и развития бизнеса.

Николай Максымив был назначен на позицию главы департамента корпоративных финансов Galt & Taggart Securities. Перед тем как присоединится к новой команде Николай вел собственную практику инвестиционного консалтинга с фокусом на привлечении иностранных инвесторов в украинские проекты. Перед тем он работал менеджером группы по предоставлению услуг, связанных с транзакциями (Transaction Services Group) в KPMG Ukraine, а также группы корпоративных финансов Thomson Financial, международной финансово-информационной компании (Нью-Йорк). В Thomson Николай занимался проектами стратегического M&A-консалтинга, развития бизнеса, а также теми проектами, которые имели отношение к привлечению и договоренностям с третьими сторонами. Он получил степень МА по экономике в Джорджтаунском Университете, штат Вашингтон (Georgetown University, Washington DC) и диплом бакалавра в Государственном Университете Монклер, Нью-Джерси (Montclair State University, New Jersey).

Евгений Червяченко присоединился к команде Galt & Taggart Securities в качестве главы по развитию бизнеса. До этого он четыре года работал страшим аналитиком украинской ИК Concorde Capital и занимался анализом широкого спектра секторов экономики, среди которых металлы и добыча, тяжелая металлургия и машиностроение. В последнее время Евгений координировал работу аналитиков, занимающихся сектором металлов и добычи. Также в ИК Concorde Capital он обеспечивал аналитической поддержкой департаменты корпоративных финансов и торгового банкинга, принимал участие в частных размещениях нескольких украинских компаний, предоставлял консультационные услуги. Евгений получил степень МА по финансам в Киевском Национальном Экономическом Университете. Он был признан лучшим аналитиком в категории «Металлы и добыча» в Украине в 2008г. по версии Thomson Reuters Extel, Focus CIS Survey и третьим лучшим инвестиционным аналитиком в общей категории.

«Я очень рад приветствовать Николая и Евгения на ключевых позициях в нашей компании. Уверен, что они существенно усилят наши позиции в сфере предоставления инвестиционно-банковских услуг нашим институциональным клиентам», – комментирует назначения Ник Пиацца, генеральный директор Galt & Taggart Securities.