Тигипко выступает за увеличение полномочий Президента Украины
13:06, 16 июня 2009Последние события
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Киев. 16 июня. УНИАН. Экс-советник премьер-министра Украины Сергей ТИГИПКО выступает за увеличение полномочий Президента Украины.
Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
По словам С.ТИГИПКО, Украине сегодня нужна концентрация власти. “Украине нужен сильный Президент”, – сказал он и отметил, что именно президентская модель является наиболее адекватной формой правления для ускоренного развития и модернизации страны.
По убеждению С.ТИГИПКО, эта идея является популярной в обществе. Он не исключил, что позже будет инициировать референдум по данному вопросу.
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