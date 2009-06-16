Киев. 16 июня. УНИАН. Экс-советник премьер-министра Украины Сергей ТИГИПКО планирует создать собственную политическую силу.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, сегодня в Украине нет ни одной настоящей политической партии. “Я хочу сделать партию и в ближайшее время буду ее формировать”, – сказал С.ТИГИПКО.

Он добавил, что планирует сделать это еще до президентских выборов.

По словам С.ТИГИПКО, в созданной им партии будет господствовать внутренняя демократия и конкуренция.