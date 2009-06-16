Тигипко обещает не снимать преждевременно свою кандидатуру в пользу другого кандидата на выборах Президента

Киев. 16 июня. УНИАН. Экс-советник премьер-министра Украины Сергей ТИГИПКО обещает преждевременно не снимать свою кандидатуру в пользу другого кандидата на выборах Президента Украины.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я вам даю слово чести, что я дойду до первого тура выборов», – сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что после проведения первого тура перед каждым гражданином вновь появится выбор: кого поддержать. По его словам, “все разговоры о техническом кандидате – это все пройдет, это все вторично”.

Вместе с тем, С.ТИГИПКО отказался сказать, кого из кандидатов он готов поддержать во втором туре президентских выборов в случае своего поражения еще в первом туре. По его словам, сегодня никому не известно, кто выйдет во второй тур.

Отвечая на вопрос, кто войдет в его избирательную команду, С.ТИГИПКО сказал, что объединит профессионалов, которые готовы работать в интересах страны. Он отметил, что для него есть три основных критерия для отбора людей для совместной работы: патриотизм; интеллигентность и нравственность; компетентность.

Также С.ТИГИПКО отметил, что готов сосредоточиться на борьбе с коррупцией в стране. Он отметил, что сегодня не возбуждено ни одного серьезного уголовного дела за коррупционные деяния, а это свидетельствует о том, что соответствующие государственные органы работают неэффективно. В таком случае, по словам С.ТИГИПКО, “там, где не могут справиться генерал-полковники, должны приходить полковники”.