Киев. 16 июня. УНИАН. Экс-советник премьер-министра Украины Сергей ТИГИПКО не видит оснований для снижения курса гривни.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, показатели внешней торговли, а также отсутствие внешних долгов и наличие значительных резервов Нацбанка позволяет говорить о том, что гривня может быть стабильной. “Оснований для ее падения я не вижу”, – сказал С.ТИГИПКО.

Он выразил убеждение, что Национальный банк обязан удерживать курс гривни на текущем уровне, а в перспективе имеет даже условия для ее усиления.

Вместе с тем, С.ТИГИПКО добавил, что если национальная валюта начнет девальвировать, так “это будет на чьей-то совести, это будут чьи-то злоупотребления”.