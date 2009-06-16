Янукович набрал бы больше всего голосов избирателей, если бы выборы Президента состоялись сегодня - опрос

Киев. 16 июня. УНИАН. Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ набрал бы наибольшее количество голосов избирателей (32,1%), если бы выборы Президента Украины состоялись сегодня.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Центром политических исследований “Киев - 21 век” 8-11 июня, которое представил на пресс-конференции в УНИАН директор центра Юрий ЖИТНЯК.

Второе место на выборах заняла бы лидер БЮТ, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО (25,5%), третье – лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК (12,5%).

За лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО готовы проголосовать 6,55%, за председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА - 4,1%, за нынешнего Президента Виктора ЮЩЕНКО - 2,7%, лидера ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА - 1,9%, народного депутата от НУ-НС Анатолия ГРИЦЕНКО - 0,8%, мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО - 0,5%, за Сергея ТИГИПКО и Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО - по 0,3%.

За другого кандидата готовы проголосовать 4,6%, проголосовали бы против всех 5,5%, затруднились с ответом - 3,2%.

Если бы во второй тур выборов Президента вышли В.ЯНУКОВИЧ и В.ЮЩЕНКО, за лидера Партии регионов проголосовали бы 56,6%, за действующего Президента - 15,7%. При этом проголосовали бы против всех 9,5%.

Если бы во второй тур выборов Президента вышли А.ЯЦЕНЮК и В.ЯНУКОВИЧ, то за лидера Партии регионов проголосовали бы 43,4%, за лидера “Фронта перемен” - 32,6%, проголосовали бы против всех 8,7%.

Если бы во второй тур выборов Президента вышли Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ, то за лидера БЮТ проголосовали бы 42,1%, за лидера Партии регионов - 40,2%, проголосовали бы против всех 7,2%.

На вопрос “Как Вы относитесь к созданию парламентской коалиции из всех политических сил, представленных в Верховной Раде, ради преодоления экономического и финансового кризиса?”, большинство опрошенных (77,6%) ответили положительно (однозначно положительно - 35,5% и скорее положительно - 42,1%).

Однозначно негативно отнеслись бы 10,5%, скорее негативно - 8,2%, безразлично - 1,4%, затруднились с ответом 2,3%.

Кроме того, большинство опрошенных (55,8%) положительно относятся к внесению изменений в Конституцию Украины, которые бы привели к преобразованию Украины в парламентскую республику, что дало бы возможность преодолеть экономический и финансовый кризис в стране. Скорее негативно к этому отнеслись бы 18,6%, безразлично - 3,1%, затруднились с ответом - 7,1%.

Всего были опрошены 2 тысячи респондентов во всех областях Украины, Крыма и Киеве. Погрешность выборки составляет 2,2%.