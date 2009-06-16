Для эффективной борьбы с коррупцией в Украине необходимо провести административную реформу - эксперты

Киев. 16 июня. УНИАН. Проведение административной реформы в Украине и приведения системы публичной (государственной) службы в соответствие современным требованиям являются главным фактором для пресечения коррупции и минимизации ее уровня в государстве.

Об этом свидетельствуют презентованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН результаты исследования коррупционных рисков в публичной администрации, проведенного в рамках совместного проекта Совета Европы и Европейского Союза “Поддержка надлежащего управления: проект противодействия коррупции в Украине”.

Как заметил председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО, целью исследования было не выявление частных случаев коррупции, а анализ отечественной нормативно-правовой базы на предмет коррупционных рисков. При этом эксперты изучали только две сферы – предоставления административных услуг (услуг гражданам по выдаче всевозможного рода справок, документов и т.п.) и контрольно-наблюдательную деятельность государственных органов.

Следовательно, проведенное исследование коррупции в сфере предоставления административных услуг органами публичной администрации позволило идентифицировать такие главные коррупционные риски как необоснованно большие сроки предоставления отдельных услуг (справок, документов), общую сложность процедуры их получения, неупорядочение оплаты за административные услуги, установление дополнительных “платных услуг” и т. п.

В сфере контрольно-наблюдательной деятельности это необоснованно широкие полномочия административных органов в вопросах прекращения/запрещения деятельности, общая направленность на наказание (взыскание штрафов), а не на устранение нарушений или их предупреждение, большая разница в определении максимального и минимального размера штрафа и пр.

Поэтому один из главных выводов исследования, отметил И.КОЛИУШКО, заключается в том, что административная реформа в Украине “уже давно перезрела и без ее проведения мы и в дальнейшем будем бороться с последствиями, а не причинами коррупции”. По словам эксперта, “сама структура организации власти сегодня создает предпосылки для возникновения коррупции”. По его убеждению, надо как можно скорее реформировать органы исполнительной власти и местного самоуправления, публичную (государственную) службу, изменить процедуры принятия политических решений и упорядочить административные процедуры.

Кроме того, И.КОЛИУШКО считает чрезвычайно важным принятие административно-процедурного кодекса, который даст гражданам возможность отстаивать собственные позиции в общении с государственными органами. По его словам, без этого в большинстве случаев гражданин поставлен перед выбором – или вообще отказаться от решения своего вопроса, или поступить незаконно и дать взятку для его решения.

По мнению заместителя председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктора ТИМОЩУКА, для эффективного противодействия коррупции необходимо свести к минимуму непосредственные контакты граждан с чиновниками, ответственными за подготовку и принятие решений. Он считает, что с этой целью эффективным может стать использование почтовой связи (как в большинстве стран Западной Европы) или внедрение “единого окна” для получения разрешительных документов. Эксперт отметил, что эти и другие эффективные меры противодействия коррупции, как упорядочение очередей, изменение времени приема граждан, ротация чиновников и т. п. не нуждаются в изменениях к законодательству и зависят исключительно от доброй воли чиновников.

Научный руководитель фонда “Демократические инициативы”, проводивший социологический этап исследования, Ирина БЕКЕШКИНА сообщила, что в антикоррупционной политике в Украине имеются серьезные шансы на успех. Результаты опроса показали существенное уменьшение убежденности граждан, что при решении большинства вопросов с органами власти следует давать взятки (если в 2003 году такого мнения придерживались 72,5% опрошенных, то в 2009 году – 53,8%).

При этом почти 46% респондентов считают, что без взятки невозможно решить никаких вопросов, или им так проще и легче решить свои проблемы, и только 19% сообщили, что взятки у них требовали. Вместе с тем, большинство опрошенных (36,5%) отметили, что готовы дать взятку, если у них будут требовать для решения их вопросов, и только менее 5% обратятся в правоохранительные органы.

По результатам проведенного исследования экспертами проекта “Поддержка надлежащего управления: противодействие коррупции в Украине” и Центра политико-правовых реформ подготовлен ряд рекомендаций, которые позволят усовершенствовать законодательство и максимально уменьшить уровень коррумпированности отечественных органов власти.

Как заметил руководитель антикоррупционного проекта Роман ШЛАПАК, свою готовность учесть рекомендации антикоррупционного исследования уже засвидетельствовало Министерство юстиции Украины.