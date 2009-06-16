На POGODA.ukr.net - курорты Средиземноморья

На POGODA.ukr.net появились прогнозы синоптиков по курортам Средиземноморья.

Погодный сервис POGODA.ukr.net готов к сезону отпусков – к недавно добавленным городам черноморского побережья присоединились и 40 курортов Средиземного моря.

Если Вы планируете провести свой отпуск в Египте, Алжире, Турции, Тунисе, Хорватии, Черногории, Италии, Греции, Кипре, Франции или Испании, загляните в раздел «Средиземное море» на POGODA.ukr.net и уточните текущую погоду и прогноз на ближайшие три, пять дней или на неделю вперед. Там же есть данные о температуре воды, облачности, осадках, давлении и влажности. А информация о закатах и рассветах пригодится тем, кто планирует долгие морские прогулки, романтический вечер в лучах заходящего солнца или предрассветные пробежки по берегу.

Выбрав на карте побережье и город и наведя на него курсор мышки, можно получить краткую сводку по погоде (температуру воздуха, скорость и направление ветра). А чтобы ознакомиться более подробно с климатической информацией, кликните на нужную точку на карте.

POGODA.ukr.net желает всем приятного отдыха и, конечно же, хорошей, солнечной погоды – ни тучки Вам, ни дождика!