В результате кадровых чисток в Госкомземе сменили 50% руководящего аппарата – профсоюз

Киев. 17 июня. УНИАН. В результате кадровых чисток в Государственном комитете по земельным ресурсам (Госкомзем) порядка 50% состава руководящего аппарата заменили работниками Контрольно-ревизионного управления и налоговой администрации.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава Профсоюза работников отрасли земельных отношений Украины (ПРОЗОУ) Дмитрий ФИЛИПЧУК.

По его словам, на руководящие должности Госкомзема назначаются работники без надлежащего образования, опыта работы.

Он также отметил, что это происходит параллельно с систематическим разрушением системы государственного земельного кадастра, подкрепленным правительственным постановлением №439 и законом №1066», нацеленными на изменение процедуры регистрации правоустанавливающих документов на землю.

Заместитель начальника Главного управления Госкомзема в Киевской области Мария МАНОХА в свою очередь отметила, что под фактическим руководством первого заместителя начальника Главного управления Госкомзема в Киевской области Юрия ВЯЗМЕТИНОВА «работа Главного управления была сведена сугубо к отчетности и печати регистрационных карточек».

Председатель «Коалиции по борьбе с земельной коррупцией» Ярослав МЕСЯЦ, также принявший участие в пресс-конференции, отметил, что ни одна попытка представителей данной организации или руководства профильного профсоюза выйти на контакт с руководителем земельного ведомства О.КУЛИНИЧЕМ и уведомить его о фактах нарушений действующего законодательства в структуре Госкомзема не увенчалась успехом. Поэтому Коалиция обращается к главе правительства Юлии ТИМОШЕНКО и главе Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ с призывом остановить разрушение системы Государственного комитета по земельным ресурсам, и в частности государственного земельного кадастра, поскольку «этот процесс угрожает национальной безопасности Украины».

Как сообщал УНИАН, Профсоюз работников отрасли земельных отношений Украины ранее заявлял, что принятый 5 марта т.г. Закон №1066 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, удостоверяющих право на земельный участок, а также порядка разделения и объединения земельных участков» и в соответствии с этим Законом правительственное постановление №439 от 6 мая т.г. «разрушат систему Госземкадастра». Профсоюз требовал начать процедуру по отмене постановления Кабмина №349, которое «уничтожает Государственный земельный кадастр», прекратить «надуманную и искусственную» реорганизацию Центра ГЗК, под видом которой происходят «массовые чистки», отменить приказы по сокращению работников системы ГЗК, начать процедуру разработки нового коллективного договора, повысить заработную плату работникам систему ГЗК в регионах.