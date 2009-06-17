Эксперты считают, что изменения в Конституцию должна формировать общественность

Киев. 17 июня. УНИАН. Изменения в Конституцию Украины должны формировать не политические силы, а общество путем созыва специального учредительного органа.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН на тему: ”Какая Конституция нужна Украине?” высказали отечественные эксперты, члены общественного конституционного комитета.

По словам политического аналитика Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимира ГОРБАЧА, Конституция должна быть общественным договором, по которому общество договаривается выполнять определенные правила в отношениях с государством, а государство берет обязательство соблюдать определенные правила по отношению к своим гражданам. “Это не сговор двух фракций или партийная конституция, написанная в политбюро какой-то партии и накинутая на все общество”, - сказал В.ГОРБАЧ.

По его убеждению, Основной Закон, подготовленный политическими силами с учетом собственных партийных интересов, “не сможет работать, потому что не будет органичным” и не обеспечит адекватности в отношениях государства и граждан. Вместе с тем эксперт считает, что на всеукраинский референдум нужно выносить только один проект Конституции, потому что если их будет несколько, это опять приведет к конкуренции и противостоянию в обществе.

В.ГОРБАЧ считает, что в нынешней ситуации, когда политические силы ведут “битву конституционных проектов”, нужен специальный неполитичный орган, который сможет наработать изменения в Основной Закон. По его мнению, в этот орган нужно выбирать специалистов по профессиональным качествам, которые смогли бы выработать концепцию новой Конституции, совместно с юристами отработать каждую статью и предложить проект гражданам на референдуме.

Председатель Совета Лаборатории законодательных инициатив Игорь КОГУТ со своей стороны отметил, что Конституция должна быть понятной, простой и действенной. К тому же, кроме самого Основного Закона, нужно разработать пакет конституционных законопроектов и предложения по реформированию органов власти, чтобы сделать их более действенными и эффективными.

С точки зрения председателя правления «Центра политико-правовых реформ» Игоря КОЛИУШКО, путем общественного формирования конституционных изменений этот процесс удастся сделать максимально прозрачным и открытым. По его убеждению, это положительно будет влиять как на авторов, которые не смогут вписать никакой сомнительной нормы, так и на общество, поскольку граждане смогут иметь необходимую информацию об Основном Законе и сформировать собственное отношение к новой Конституции.