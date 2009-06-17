Эксперты негативно оценивают работу Винского на должности министра транспорта и связи

Киев. 16 июня. УНИАН. Эксперты негативно оценивают работу работу Иосифа ВИНСКОГО на должности министра транспорта и связи.

В частности, такое мнение высказал экс-начальник управления аналитического обеспечения работы министра и коллегии Министерства транспорта и связи Петр УСТЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам П.УСТЕНКО, в свое время он пришел на работу в Минтранс вместе с И.ВИНСКИМ, но вскоре понял, что все новые проекты по реформированию отрасли министр поддерживал только на словах, а не на деле, что и послужило причиной ухода П.УСТЕНКО с министерства.

Также он отметил, что И.ВИНСКИЙ не смог обеспечить реализацию ни одной программы, в том числе программы по подготовке транспортной отрасли к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«Господин ВИНСКИЙ приходил в это кресло реализовать себя не как хозяйственник, а для того чтобы вернуть себя на политическое поприще», - убежден П.УСТЕНКО.

П.УСТЕНКО отметил, что сегодня работа Минтранссвязи разбалансирована, и в нем нет целостной команды.

В свою очередь, президент Ассоциации лоцманов Украины Виктор БЕЗДОЛЬНЫЙ отметил, что система управления в Минтрансе в целом и в отдельных отраслях организована нечетко, нет намеченных стратегических направлений.

Как пример некомпетентности министра В.БЕЗДОЛЬНЫЙ рассказал о реализации проекта по строительству глубоководного судоходного проекта «Дунай-Черное море». Он отметил, что реализация этого стратегически важного для Украины проекта была возложена на одно предприятие.

«Ну не может одно предприятие решать общенациональные задачи», - сказал В.БЕЗДОЛЬНЫЙ, добавив, что «в итоге, давление сверху, некомпетентные решения привели к тому, что утвержденный проект Кабинетом министров не выполняется». К примеру, дамба строится в другом месте, нежели это предусмотрено проектом.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июня, И.ВИНСКИЙ заявил, что подал в отставку с должности министра транспорта и связи. Причина такого шага, по словам И.ВИНСКОГО - серьезные разногласия с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО «относительно политических, кадровых, экономических вопросов, а также этики отношений между членами Кабинета Министров Украины".