Производители малой авиации выступают против введения лицензирования их деятельности

Киев. 18 июня. УНИАН. Производители малой и сверхмалой авиации выступают против введения лицензирования их деятельности.

Об этом представители предприятий-производителей малой авиации заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Так, по словам заместителя директора ООО «Аэрос», секретаря Федерации дельтапланерного спорта Украины Сергея СЕРГЕЕВА, «лицензия не улучшает качество продукции, это только лишние налоговые расходы при выходе на мировой рынок».

«Если примут этот закон, наше предприятие на несколько месяцев остановит производство», - добавил он.

По словам С. СЕРГЕЕВА, такое станет возможным, если вступит в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» (относительно самолетостроительной промышленности), принятый Верховной Радой 21 мая в 2009 г. (авторы - народные депутаты от фракции Партии регионов Вячеслав БОГУСЛАЕВ и Ярослав СУХЫЙ). Настоящим актом вводится лицензирование производства, ремонта и торговли авиационной техникой и авиационным оборудованием, в том числе авиационными двигателями, деталями и комплектующими к ним, независимо от того, идет ли речь о реактивном лайнере или дельтаплане.

По словам директора Ассоциации содействия авиации Сергея СКАЛЬКО, в Украине на сегодня существует развитое производство легкой и сверхлегкой авиации в секторе негосударственной экономики. Речь идет о более чем двух десятках предприятий, которые изготовляют конкурентоспособную на международном рынке продукцию: легкие и сверхлегкие самолеты, вертолеты, планеры, мотодельтапланы, дельтапланы и парапланы.

По словам С. СКАЛЬКО, продукция украинских фирм имеет сертификаты летной пригодности авиационных администраций Германии, Франции, Великобритании, США. «Если изменения к Закону «О лицензировании...» начнут действовать, будут парализованы экспортные поставки украинской продукции, будет подорвана конкурентоспособность легкой отечественной авиационной техники из-за резкого увеличения цены, перед угрозой безработицы окажутся почти 2 тысячи высококвалифицированных авиационных специалистов», - отметил он.

Представители предприятий-производителей малой авиации предлагают ограничить распространение данного закона на летательные аппараты взлетной массой менее 1500 кг.

Также представители предприятий-производителей малой авиации просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА задействовать все возможны механизмы и повлиять на ситуацию для исправления очевидной законодательной ошибки и сохранить отрасль, в которой Украина является признанным мировым лидером.