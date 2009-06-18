Первый замгендиректора «Укрзализныци» считает невозможным выполнение программы Минтранса по реформированию железных дорог

Киев. 18 июня. УНИАН. Первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Владимир КОРНИЕНКО считает невозможным в дальнейшем разрабатывать программу Министерства транспорта и связи Украины по реформированию железных дорог и воплощать ее в жизнь.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам В.КОРНИЕНКО, программа реформирования, которая была предложена в 2008 году с приходом на должность министра транспорта Иосифа ВИНСКОГО, прежде всего противоречит Концепции реформирования железных дорог, принятой правительством еще в 2006 году. Кроме того, принятие программы в варианте министерства делает процесс реформирования более сложным, затратным и длительным.

В частности, В.КОРНИЕНКО раскритиковал намерения в процессе реформирования железных дорог создать сначала государственное предприятие, а только после этого – акционерную компанию.

По его словам, необходимо дорабатывать ту программу реформирования, которую еще в 2007 году на основе Концепции разработала «Укрзализныця». «В первую очередь необходимо разрабатывать новую программу. Та программа, которую предложило министерство, не может быть воплощена в жизнь, так как она (направлена – УНИАН) против железных дорог, общества, железнодорожников. В «Укрзализныце» фактически есть своя разработанная программа, она ее готовила еще в 2007 году. Наверное, в нее нужно внести какие-то коррективы, потому что время идет. И самое главное – необходимо подготовить законодательные, нормативные изменения. Не будет реформы, если мы не внесем изменений в законы Украины, мы же с вами живем в правовом обществе… Там много законов, так что работы по реформированию очень много», – сказал В.КОРНИЕНКО.

В свою очередь, председатель свободного профсоюза машинистов Семен КАРИКОВ отметил, что прежде чем приступать к реформированию, необходимо разработать закон об особенностях реформирования железнодорожного транспорта Украины. «Потому что любая модель (реформирования железных дорог по примеру других стран – УНИАН), какую бы мы ни взяли, нашей стране не подойдет, поскольку специфика разная – начиная с географического положения и заканчивая менталитетом», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, представители «Укрзалзиныци» и Совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины неоднократно выступали против принятия предложенного Министерством транспорта и связи в 2008 году проекта Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта.

Напомним, в 2008 году министерство внесло определенные коррективы в Программу реформирования железнодорожной отрасли, которые, по мнению железнодорожников, оказывают существенное влияние на процесс реформирования. К примеру, предлагается на базе железных дорог создать государственное предприятие (ГП) «Украинские железные дороги», другие предприятия железнодорожного транспорта передать в непосредственное подчинение министерства, а уже впоследствии, через три года, создать государственную акционерную компанию (ГАК). При этом более ранним проектом (и концепцией) предполагалось создание ГАК сразу, без промежуточного создания ГП. Таким образом, Минтранс выступал за реформирование по принципу создания ГП, а «Укрзализныця» – по принципу создания ГАК.

Справка УНИАН. 27 декабря 2006 года распоряжением Кабмина №651-р была одобрена Концепция Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта Украины на 2007-2015 гг. Она предполагает создание на базе «Укрзализныци» и ж/д предприятий ГАК «Украинские железные дороги», 100% акций которой будут принадлежать государству и не подлежат отчуждению. На протяжении 2007 года на основе данной концепции разрабатывалась соответствующая программа реформирования, которая также предполагала создание ГАК.