Комитет ВР по вопросам здравоохранения подготовил новый законопроект об обязательном медстраховании
Киев. 19 июня. УНИАН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения подготовил новый законопроект об обязательном медицинском страховании.
Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила народный депутат Украины, председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА.
Анализируя состояние медицинской сферы в Украине, Т.БАХТЕЕВА отметила, что “ более катастрофической ситуации в сфере здравоохранения, чем в настоящее время, в нашей стране никогда не было ”.
Выход из ситуации, в которой оказалась украинская медицинская отрасль, Т.БАХТЕЕВА, усматривает в принятии нового законопроекта об обязательном медицинском страховании, который адаптирован под реалии Украины.
“ Члены нашего комитета изучили опыт стран Европы и СНГ, в которых уже давно вне бюджетного финансирования существует дополнительный источник – государственное медицинское страхование. Наше общество уже готово к этому ”, - считает народный депутат.
По словам Т.БАХТЕЕВОЙ, законопроект предусматривает, что за граждан будут платить работодатель и государство.
“ Этот дополнительный источник финансирования позволит в два раза увеличить расходы на закупку медикаментов, оборудования и на укрепление материально-технической базы, повысить зарплаты медикам ”, - сказала Т.БАХТЕЕВА, отметив, что, не имея возможности выживать на мизерную зарплату, из Украины ежегодно на работу за границу выезжают 6 тысяч наших врачей.
Она объяснила, что законопроектом предусматривается создание одной государственной модели – государственного страхового фонда или компании.
“ Этот государственный страховой фонд будет утверждаться Верховной Радой. Она же будет утверждать его бюджет (так же, как и бюджет страны). Руководитель фонда будет назначаться по предоставлению Кабинета Министров и премьер-министра, голосоваться только в Верховной Раде. Фонд будет подотчетным только Кабмину ”, – отметила Т.БАХТЕЕВА.