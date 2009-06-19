Задирко и Каплиенко считают скандал вокруг Винского разработкой политтехнологов штаба Тимошенко

Киев. 19 июня. УНИАН. Народные депутаты Украины Владимир КАПЛИЕНКО и Геннадий ЗАДИРКО считают скандал вокруг Иосифа ВИНСКОГО разработкой политтехнологов штаба Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Считаю, что коррупционный скандал вокруг Иосифа ВИНСКОГО, Геннадия ЗАДИРКО и Владимира КАПЛИЕНКО – это политтехнологическая «фишка», которую разработали политтехнологи штаба Юлии Владимировны ТИМОШЕНКО для того, чтобы отвлечь внимание общества, общественности, журналистов от очередной попытки создать «ширку» с Партией регионов и государственного переворота, который должен уничтожить демократию в Украине под видом изменений в Конституцию”, - сказал Г.ЗАДИРКО.

По его мнению, ситуация также разработана из-за падения рейтинга Ю.ТИМОШЕНКО и повышения доверия к самим И.ВИНСКОМУ, Г.ЗАДИРКО и В.КАПЛИЕНКО. “Почему политтехнологи штаба начали задействовать эту технологию? Последние рейтинговые исследования показали, что начинается существенное снижение рейтинга Ю.ТИМОШЕНКО в обществе, и потому была выбрана тактика дискредитации ВИНСКОГО, ЗАДИРКО, КАПЛИЕНКО. Внутрипартийная социология показала, что определенные группы, как в партии “батькивщина”, так и в обществе, начали ориентироваться именно на ВИНСКОГО, ЗАДИРКО и КАПЛИЕНКО, потому что была последовательная позиция, потому что мы отстаивали принципы демократии”, - заявил он.

В то же время, В.КАПЛИЕНКО отметил, что не исключает того, что парламент не поддержит отставку И.ВИНСКОГО с должности министра транспорта и связи. “Что будет во вторник, когда кандидатура ВИНСКОГО будет поставлена в парламенте на лишение его права быть рулевым Минтранса? Будет ли положительное голосование после того, что мы увидели на протяжении недели? А возможно, некоторые политические силы, в частности НУ-НС, или КПУ, может даже и Партия регионов, скажут “нет”? Так, если они скажут “нет”, – это и есть оценка общества деятельности ВИНСКОГО”, - сказал он.

Как отметили депутаты, все обвинения против И.ВИНСКОГО надуманы и подаются без доказательств. “Безосновательные обвинения о 15 млн. грн. выглядят так же алогично, как если бы его (ВИНСКОГО – УНИАН) сегодня обвиняли в мировом экономическом кризисе”, - сказал Г.ЗАДИРКО.

Как сообщал УНИАН, 15 июня Ю.ТИМОШЕНКО обвинила министра транспорта и связи И.ВИНСКОГО и депутата от БЮТ Г.ЗАДИРКО в попытках использовать 15 млн. грн. государственного предприятия “Укрпочты” на печать рекламных плакатов к избирательной кампании министра, который якобы собирается баллотироваться в Президенты.

16 июня И.ВИНСКИЙ опроверг заявление Ю.ТИМОШЕНКО о намерении баллотироваться на пост Президента и о попытках использовать средства ГП “Укрпочта” на проведение предвыборной кампании.

17 июня И.ВИНСКИЙ подал в отставку с должности министра транспорта и связи. Причина такого шага, по словам И.ВИНСКОГО - серьезные разногласия с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО “относительно политических, кадровых, экономических вопросов, а также этики отношений между членами Кабинета министров Украины".