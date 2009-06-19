Депутаты Задирко и Каплиенко выходят из партии «Батькивщина», но не будут слагать депутатские полномочия

Киев. 19 июня. УНИАН. Народные депутаты Украины, члены фракции БЮТ Геннадий ЗАДИРКО и Владимир КАПЛИЕНКО написали заявления о выходе из партии «Батькивщина», но не будут слагать депутатские полномочия.

Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН, во время которой осудили позицию премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в конфликте с Иосифом ВИНСКИМ, который подал в отставку с должности министра транспорта.

Г.ЗАДИРКО отметил: “Если кто-то считает, что мы, не соглашаясь с лидером, должны уйти из народных депутатов и из фракции БЮТ, то я думаю, что это ошибочное решение”. Он сказал: “Кто-то должен такой холодный душ выливать и напоминать товарищам по фракции, что нужно выполнять программу партии, потому что ей поверили миллионы украинцев”.

По его словам, “более последовательных защитников, чем мы с КАПЛИЕНКО, избирательной программы “Украинский прорыв” во фракции БЮТ нет, потому что мы с ней шли на выборы, мы ее последовательно выполняем и защищаем, поэтому это был бы неестественный шаг, если бы мы ушли из народных депутатов Украины”.

Г.ЗАДИРКО выразил убеждение, что именно его работа в Донецкой области во время парламентской избирательной кампании позволила БЮТ набрать достаточное количество голосов, чтобы в последующем создать в парламенте демократическую коалицию.

По словам В.КАПЛИЕНКО, он был членом партии “Батькивщина” с 2003 года, и поэтому может спрогнозировать “нашу дальнейшую судьбу”. По его словам, сначала состоится заседание Совета коалиции, где будет рассматриваться вопрос, “что с нами делать”, а затем будет проведено заседание фракции БЮТ, где будет «принято решение, что нас нужно исключить из фракции как людей, которые не разделяют чего-то», а затем будут «делаться попытки относительно лишения нас депутатских полномочий», в частности, через суд.

В.КАПЛИЕНКО отметил, что “это будет делаться, чтобы мы не жили спокойно”. “Мы как народные депутаты сегодня получили статус партийных холостяков (речь идет о выходе из партии - УНИАН) и мы можем немного оглянуться и принять решение, куда нам двигаться дальше, но мы будем работать народными депутатами”, - сказал он.

Как сказал В.КАПЛИЕНКО, “мы не выходим из фракции, мы поддержим идеи необходимости проведения экономических реформ в стране и будем голосовать по этим вопросам”. При этом он отметил, что они не будут поддерживать вопросы “относительно лишения определенных свобод в Украине”.

Г.ЗАДИРКО и В.КАПЛИЕНКО подчеркнули, что не будут голосовать за отставку И.ВИНСКОГО с должности министра транспорта Украины.