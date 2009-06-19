Начальник Одесского порта заявляет, что предприятие Минтранса задолжало порту 3 млн. грн.

Киев. 19 июня. УНИАН. Начальник ГП «Одесский морской торговый порт» (ОМТП) Николай ПАВЛЮК заявляет, что государственное предприятие «Расчетный центр Минтранссвязи» задолжало порту 3 млн. грн.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Н.ПАВЛЮКА, 26 ноября 2008 года по инициативе министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО Одеский морпорт и Расчетный центр Минтранссвязи подписали договор о предоставлении портом расчетному центру возвратного беспроцентного займа в размере 3 млн. грн. При этом договором предусматривалось, что 1 млн. грн. будет возвращен порту через 3 месяца после предоставления займа, еще 1 млн. грн. – через 4 месяца и оставшийся 1 млн. грн. – через 5 месяцев.

«Таким образом, к маю долг уже должен был быть возвращен, в течение пяти месяцев, поскольку мы сразу перечислили средства по условию договора», – сказал он. Однако, по словам начальника порта, долг даже не начали возвращать и он висит на дебиторской задолженности ОМТП.

Как сообщил Н.ПАВЛЮК, кроме того, порт имеем ряд других претензий к министру И.ВИНСКОМУ относительно недополученной прибыли в связи с несогласованием министром скидок, которые порт мог бы предоставить за перевалку больших объемов грузов, за уход части грузов из порта и пр.

Все это, по данным Н.ПАВЛЮКА, в целом исчисляется сотнями миллионов гривен. «Мы передаем это (документы – УНИАН) в Верховную Раду, которая будет рассматривать вопрос по ВИНСКОМУ, мы передает это в прокуратуру, передаем в суд, где мы в соответствии с законодательством обязаны потребовать возмещения», – сказал он.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Расчетный центр Минтранссвязи», созданное указом Министерства транспорта и связи 30 июля 2008 года, занимается разработкой и внедрением автоматизированной системы «Единый электронный билет». В частности, из-за рекламы этого билета возникла ситуация с отставкой И.ВИНСКОГО.

15 июня премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не исключает привлечения к ответственности И.ВИНСКОГО за попытки использовать средства государственного предприятия «Укрпочта» не по целевому назначению. Она обвинила И.ВИНСКОГО и народного депутата от БЮТ Геннадия ЗАДИРКО в попытках использовать 15 млн. грн. госпредприятия «Укрпочты» на печать рекламных плакатов для избирательной кампании министра, который якобы собирается баллотироваться на пост президента.

16 июня И.ВИНСКИЙ опроверг заявление Ю.ТИМОШЕНКО о его намерении баллотироваться на пост президента и о попытках использовать средства ГП «Укрпочта» на проведение предвыборной кампании.

17 июня И.ВИНСКИЙ подал в отставку. На следующей неделе парламент планирует рассмотреть вопрос его отставки.