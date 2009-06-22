Inter Media Production и «Studio Bayrak» представляют телевизионный фильм «ЭТО Я» на телеканале "Интер"

В четверг 25 июня в 14.00 в пресс-центре информационного агентства «Українські новини» (ул. Эспланадная, 20) состоится пресс-конференция, посвященная премьере фильма «ЭТО Я». Фильм будет показан на телеканале «Интер» в воскресенье, 28 июня в 18.40.

В пресс-конференции примут участие автор сценария, режиссер и продюсер фильма ОКСАНА БАЙРАК, продюсер фильма ЕГОР БЕНКЕНДОРФ, актеры ВЛАДИМИР ГОРЯНСКИЙ, ДАРЬЯ ЛОБОДА, ДМИТРИЙ ОСКИН И АДА НИКОЛАЕВНА РОГОВЦЕВА.

Аккредитация по телефону: 490-67-65 (внутренний - 3682) или 8067-442-17-43 у Тараса Фролова.

«ЭТО Я» - второй фильм совместного производства студии «Интер Медиа Продакшн» и «Studio Bayrak». Съемки фильма проходили в начале этого года в Киеве и в корестностях города.

Продюсер фильма Егор Бенкендорф, директор «Интер Медиа Продакшн»:

- Это уже наш второй совместный фильм с Оксаной Байрак. Премьера первого совместного проекта, фильма «Хочу ребенка» с Ольгой Кабо, прошла с огромным успехом. Фильм обогнал всех конкурентов и стал лидером в своем слоте. Не смотря на то, что премьера «Хочу ребенка» состоялась в январе, фильм по- прежнему остается в Топ-50 самых рейтинговых программ украинского телевидения. Надеюсь, что такой же успех ожидает и фильм «Это я». Фильм получился добрым, интересным и в чем-то неожиданным. Уверен, что он принесет телезрителям позитивные эмоции и хорошее настроение.

Сюжет картины:

Накануне Нового года, в небольшой провинциальный город приезжает известная певица Агата. Ее приглашают на прямой эфир местной радиостанции. По случайности, беседу с певицей проводит Андрей, который пристально следит за жизнью звезд, да только не эстрадных. Он астроном и в его компетенции небесные светила. При столкновении цинизма и напускной грубости Агаты с некомпетентностью Андрея в данном вопросе, происходит конфликт, который приводит в движение загадочную силу притяжения между людьми.

После ночи любви, Агата исчезает из жизни Андрея, казалось бы, навсегда, но через некоторое время, узнает, что беременна. Агата решает избавиться от ребенка, отдав его на воспитание другим людям. В то время как чувства Андрея окрепли, он предпринимает попытку объясниться с Агатой, но натыкается на предательство и разочарование.

А ровно через год, Агата узнает, что дочь, от которой она отказалась при рождении, удочерена Андреем…

«ЭТО Я»

Автор сценария и режиссер: Оксана Байрак

Продюсеры: Егор Бенкендорф, Оксана Байрак

В главных ролях: Екатерина Семенова, Сергей Комаров,

В ролях: Владимир Горянский, Ада Роговцева, Дарья Лобода, Дмитрий Суржиков Дмитрий Оскин.

Контактное лицо: Тарас Фролов

Директор по маркетингу «Интер Медиа Продакшн»

т. +38 (044) 490.67.65 (76-82)

т. +38 (067) 442-17-43

e-mail: frolovt@imp.com.ua