Клиника «Обериг» признана одним из лучших медучреждений Украины

Медицинский центр «Универсальная клиника «Обериг» (www.oberigclinic.com), по оценкам населения и Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов, вошел в пятерку лучших медицинских учреждений Украины. «Обериг» получил высокую оценку за счет профессионализма и доброжелательного отношения медицинского персонала к пациентам.

Лучшие больницы страны были определены в рамках Первого Всеукраинского конкурса качества медицинской помощи в медицинских учреждениях, который начался в Украине в сентябре 2008 года. Награждение дипломами лауреатов конкурса состоялось в преддверии Дня медицинского работника.

Посетители клиник, принимающих участие в исследовании, оценивали больницы по нескольким критериям. В частности, это было соответствие оказанной им медицинской помощи их потребностям и ожиданиям, а также современному уровню медицинской науки и технологии. После голосования пациентов, деятельность медицинского учреждения анализировали эксперты Совета защиты прав и безопасности пациентов.

Как отметил Медицинский директор Универсальной клиники «Обериг» Валентин Парий, благодарность пациентов и высокая оценка услуг клиники являются наилучшим подтверждением того, что «Обериг» двигается в правильном направлении и меняет представление о том, какой должна быть современная медицинская помощь. «Мы всегда придерживаемся мировых стандарты диагностики и лечения широкого спектра заболеваний, которые позволяют гарантировать нашим клиентам максимально возможный результат. И, на сегодня, уже тысячи пациентов убедились в том, что в Украине есть клиника, которую можно смело поставить в один ряд с лучшими клиниками Европы», - добавил он.

Справка: Клиника «Обериг» (г. Киев) – уникальный диагностически-лечебный комплекс, построенный по системе «все в одном месте». Широкий выбор медицинских услуг клиники обеспечивают точную high-end диагностику заболеваний на ранних стадиях, качественное плановое лечение, профилактику и реабилитацию взрослых и детей. Диагностическое отделение клиники «Обериг» оснащено высокотехнологичным диагностическим оборудованием Toshiba, Siemens, Olympus, General Electric и дает возможность, впервые в Украине, проводить полный анализ состояния отдельных органов, систем и организма в целом.