Украина достигла "дна кризиса" - Королевская

Киев. 22 июня. УНИАН. Украина достигла "дна кризиса". Такое мнение высказала председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН .

Как передает корреспондент УНИАН, по ее мнению, экономическое падение в Украине замедлилось, и это свидетельствует о том, что Украина достигла дна кризиса. "Мы стабилизировали экономический кризис. Основная задача, стоящая сейчас перед нами, - это преодолеть политический кризис", - отметила депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что политические амбиции должны отойти на второй план во время борьбы с кризисом в экономике. При этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ высказала надежду на то, что все программы и антикризисные меры будут реализованы.

Депутат также объяснила тенденции в отечественном ВВП. "Падение ВВП в 2009 году обусловлено чрезвычайно высокой долей экспорта в структуре экономики", - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Кроме того, депутат отметила, что в Украине, согласно официальной статистике, намечается позитивная тенденция по уменьшению количества безработных.

Справка УНИАН. По оценкам Счетной палаты Украины, спад валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в первом квартале 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, составил 21,2%.

По данным Госкомстата, количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 июня 2009 года составило 736,3 тыс. человек, что на 18% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).